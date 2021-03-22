البنك التونسي للتضامن يتطلع لإسناد 13 ألف قرض خلال سنة 2021 بكلفة 250 مليون دينار

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يتطلع البنك التونسي للتضامن، في إطار خطة عمله لسنة 2021، الى إسناد 13 ألف قرض بكلفة استثمار تقدر ب 250 مليون دينار.كما يستعد البنك، وفق بلاغ صادر عنه، الاثنين، لإطلاق برامج تمويل جديدة على غرار برنامج تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.وسيتواصل تنفيذ عديد برامج التمويل، التّي يتم انجازها بالشراكة مع وزارة التكوين والتشغيل (جيل جديد)، ووزارة المرأة والأسرة (برنامج رائدة) ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المنظومات الفلاحية والقروض الموسمية).كما سيشرع البنك في تنفيذ برنامج تحويل فروعه الجهوية إلى فروع بنكية تقدم لحرفائه جميع الخدمات البنكية الأساسية بعد حصوله على موافقة البنك المركزي لتحويل القسط الأول (11فرعا)، والتي تندرج ضمن إستراتيجية البنك لتطوير خدماته ليتحول إلى بنك شامل، كما يساهم في دعم الإدماج المالي بالبلاد.وسيشرع البنك، في ما يهم التكنولوجيا الحديثة، في رقمنة العمليّات البنكية وتطوير خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية وتركيز النظم المعلوماتية والمعدّات الخاصة بالخدمات النقدية.ويعمل البنك على أن تكون تدخلاته في مجالات ومشاريع متعددة وذلك بمزيد تمويل المشاريع المتضررة حرّاء جائحة كوفيد-19، وخلق فرص جديدة للعمل وتحسين الخدمات المسداة إلى الحرفاء والاعتماد أكثر على التكنولوجيات الحديثة والنقديات، بحسب المصدر ذاته.