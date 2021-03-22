انطلاق تظاهرة " 24ساعة مسرح بدون انقطاع" بالكاف

وات -

تفتتح بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 27 مارس الجاري الدورة التاسعة عشرة للتظاهرة الدولية " 24ساعة مسرح بدون انقطاع" وسط إجراءات استثنائية واكراهات فرضتها جائحة الكورونا.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عروضا فنّية متنوّعة ارادها مركز الفنون الدرامية والركحية ان تراوح بين المسرح والموسيقى، والرقص والشعر والمعارض، والنّدوات والورشات، والتجلّيات والفنون التشكيليّة بهدف الإنفتاح على محيط المؤسّسة وعلى فئات إجتماعيّة مختلفة كما سعى المركز الى توزيع الفقرات على فضاءات متعدّدة منها قاعات المركز والمواقع الأثريّة وشوارع المدينة وبعض الأحياء الشعبيّة والسّاحات العموميّة والفضاءات الثّقافية الخاصّة مع محاولة التوجّه إلى فئات محرومة من النشاط الثّقافي كفاقدي السند والسجناء المسنّين وتلاميذ المدارس الحدوديّة وذوي الإعاقة تكريسا لثقافة القرب والحق في الثّقافة.وقال مدير المركز. عماد المديوني في تصريح ل"وات" إن هذه الدورة ستكون استثنائية في مضمونها نظرا لغياب العروض الأجنبية بدافع انتشار فيروس الكورونا المستجد بما دفع إدارة المهرجان وفق تعبيره ، إلى الاكتفاء بالعروض المسرحية الوطنية البالغ عددها 40 عرضا وتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان" المسرح وتكنولوجيات المعلومات " ومائدة مستديرة بعنوان " في السياسة والثقافة، الآن وقبل الآن " إلى جانب تنظيم تربص تكويني يشرف عليه الفنان الفاضل الجعايبي ويتمحور حول "الممثّل وقرينه " وورشة في «الدّراماتورجيا» يؤطّرها رضا بوقديدة إضافة إلى ورشات تدريبيّة موجّهة للسّجناء وذوي الإعاقة تفعيلا لدور المسرح في الإدماج والعلاج