احمد عظوم: املاك الدولة استخلصت 2 مليون دينار فقط من مبلغ 27 مليون دينار تتعلق بالتفويت في 104 هكتارات الى البلديات

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ديوان قيس الاراضي سيعود الى استكمال اعمال القيس بعدد من الاحياء بولاية سيدي بوزيد لتسوية وضعيتها العقارية

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، احمد عظوم، الاثنين، ان تفعيل الدولة للفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية افضي خلال السنوات الثلاث الماضية الى التفويت في 104 هكتارات للبلديات مقابل استخلاص 2 مليون دينار فقط.واضاف عظوم في اجابة على سؤال شفاهي طرحه النائب مجدي بوذينة حول نية الوزارة تفعيل الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية والقاضي بدعم الرصيد العقاري للبلديات ، ان وزارة املاك الدولة فوتت في هذه الاراضي مقابل مبلغ 27 مليون دينار.واشار عظوم في ذات السياق ، الى ان وزارة املاك الدولة لايمكن ان تستكمل العقود مع البلديات دون استخلاص المتخلدات المالية غير المدفوعة للدولة.ولفت عظوم الى ان تونس تواجه عديد الصعوبات العقارية على غرار مشكل الاراضي الفلاحية التي تعاني من جانبها عديد الاشكاليات مما يتطلب اما ايجاد حلول تشريعية او تخلي الدولة عن هذه المتخلدات.ولاحظ ان المشكل العقاري لمقسمي "المريسة 1" و "المريسة 2 " اللذين يضمان زهاء 140 مقسم يعود الى التفويت فيها لبلدية قبرص وقد فوتت مجالس الولايات ما لا تملك مما جعل الببوعات غير صحيحة.شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم، الاثنين، ان ديوان قيس الاراضي سيعود قريبا الى استكمال أعمال القيس بعدة احياء بولاية سيدي بوزيد بعد تعطلها العام الماضي جراء مشاكل فنية.واضاف عظوم في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب لسعد الحجلاوي حول تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والعمرانية التي يتصرف فيها متساكنو ولاية سيدي بوزيد دون الحصول على شهائد ملكية ان من بين التعقدات المطروحة تغيير صبغة الأراضي.ولفت الى ان 57 تجمع سكني معني بالتسوية في ولاية سيدي بوزيد ، اغلبها مقام على اراض فلاحية مما يتطلب تغيير التشريعات التي تحول دون تسوية وضعية هذه المقاسم.واشار عظوم ، في ذات السياق، الى ابرام 65 عقد بيع مع المنتفعين من بعض الأحياء السكنية علما وانه تم تكليف ديوان قيس الاراضي بتنفيذ اعمال القيس لثلاثة تجمعات سكنية على مساحة جملية 100 هكتار واكثر من 900 مسكن.وشدد على ان امكانيات ديوان قيس الاراضي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكوله اليه في ظل نقص للمعدات اللوجستية مما يتطلب تعزيز قدرات هذا الهيكل الى جانب هياكل اخرى.ولفت عظوم الى اهمية الاراضي الفلاحية الخصبة في سيدي بوزيد التي تفوق 30 الف هكتار مشيرا الى وجود تقص في المعلومات حول الاراضي بفعل مخاوف من افتكاكها من قبل الدولة.واكد على ضرورة ايجاد حلول تشريعية للمشاكل العقارية، في الوقت الحالي، مع العمل على وضع مبادرات تشريعية للتوصل الى حل الملفات العقارية العالقة وتحديد املاك الجماعات المحلية واملاك المواطنين.