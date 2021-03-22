انطلاق برنامج تدريبي حول الوقاية من التطرف العنيف لفائدة 30 مدرسا تونسيا

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انطلق اليوم الاثنين، برنامج تدريبي حول الوقاية من التطرف العنيف لفائدة 30 مدرسا بالمؤسسات التربوية في اطار دورة تكوينية تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع وزارة التربيةوأفاد وزير التربية فتحي السلاوتي أن هذه الدورة التي تقام عن بعد تهدف بالخصوص الى تكوين مديري المدارس المنتفعة بدعم برامج منظمة الألكسو في تونس في مكافحة التطرف العنيف واشاعة قيم السلم وترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف في أوساط التلاميذو بين في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على انطلاق الدورة، أن الاستفادة بالدعم الذي تلقاه المدارس في اطار برامج الألكسو يستند الى ترشح المدارس في مرحلة أولى لتحصل في مرحلة لاحقة على صفة المدارس المنتسبة، لافتا، الى أن اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة تمثل حلقة الترابط بين كل من الوزارة والمنظمة وهي أداة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المشتركةوأثنى الوزير بالمناسبة على الدعم الذي توفره الألكسو والذي يشمل الجوانب الفنية والمالية والتقنية معبرا عن الأمل في تطور أنشطة التعاون بين الطرفينمن جهته كشف المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر أن برامج التعاون تشمل اقامة كراسي وهي محاور تنتنظم بشأن دورات للتكوين والبحث والتأطير لفائدة المدارس المنتسبة مذكرا أن المنظمة أنجزت عدة بحوث ودراسات في مجال التوقي من التطرف العنيف.في سياق آخر اعتبر المسؤول أن التحديات التي تعترض دول الوطن العربي كبيرة وتأتي في مقدمتها الأمية التي زادت بفعل التسرب المدرسي و تفشي جائحة كورونا الذي فرض إغلاقا مؤقتا للمدارس.