قبلي: تراجع كبير في قطاع البيوت المحمية جراء تتالي الامراض والجوائح ونقص الاحاطة بالفلاحين

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يعاني قطاع الزراعات الجيوحرارية بقبلي عديد الاشكاليات التي تسببت في تراجع عدد البيوت المحمية من اكثر من 1500 بيت الى قرابة 1100 بيت خلال السنوات الاخيرة جراء تفاقم مديونية الفلاحين وتتالي الامراض والجوائح علاوة على اندثار بعض المشاريع بسبب تملح المياه المستعملة في ريها على غرار مشروع البيوت المحمية بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية ومنطقة الدبابشة بمعتمدية سوق الاحد ومنطقة الازالة بدوزواوضح كاتب عام الجامعة الوطنية للخضروات والبيوت المحمية محمد الرحائمي ل(وات) ان قطاع الزراعات الجيوحرارية يعتبر من بين اهم القطاعات الفلاحية التي بالامكان المراهنة عليها بولاية قبلي خاصة في ظل توفر مخزون هام من المياه الجوفية الحارة التي تعتبر العمود الفقري لاحداث مشاريع البيوت المحمية الا ان هذا القطاع الذي كان من المبرمج ان يضم حوالي 2500 بيت بالجهة توقف عند حدود 1500 بيت والتي بدورها تراجعت خلال السنوات الاخيرة الى قرابة 1100 بيت بسبب تتالي الاشكاليات التي مر بها الفلاحونواضاف الرحائمي ان القطاع بات يعاني من انتشار الفيروسات التي تضر سواء بالمحصول او بالنبتة من سنة الى اخرى مما اجبر الفلاحين على الاستعمال المكثف للادوية والمبيدات التي فاقمت من مشاكل القطاع جراء النقص الكبير في الاحاطة والتكوين حول مقادير وكيفية استعمالها خاصة وان عددا كبيرا من الادوية لا يخضع للمراقبةكما اكد المصدر ذاته انه رغم الوفرة في انتاج البيوت المحمية بولاية قبلي الا ان اشكاليات التسويق والتعريف بالمنتوج وغياب المشاركة في المعارض الوطنية والدولية ادى الى تراجع مداخيل الفلاحين الذين لا يتمتعون بنفس القدر من الاحاطة والدعم الذي توجهه الدولة لكبار المستثمرين في قطاع الزراعات الجيوحرارية، داعيا الى ضرورة تنظيم ايام تحسيسية وتوعوية لحث الفلاحين على الانخراط في هياكل موحدة تساعدهم في ترويج منتوجاتهم الموجهة اساسا للتصديروفي ذات السياق اشار الرحائمي الى ضرورة مراجعة وتفعيل صندوق الجوائح بالجنوب التونسي الذي يختلف كثيرا من حيث الخصائص الطبيعية عن الشمال في ظل تتالي ايام الرياح التي تفوق 90 يوما في السنة والتي تضر الى حد بعيد بمختلف القطاعات الفلاحية وخاصة منها قطاع الزراعات الجيوحراية مع تمكين الفلاحين في هذا القطاع والبالغ عددهم قرابة 400 فلاح بالجهة من المنح والدعم المادي الكافي للمحافظة على بيوتهم المحمية التي تمثل مورد الرزق الوحيد لاغلبهم في ظل غلاء المستلزمات الفلاحية والاسمدة والبذور وتعاقب الجوائح الطبيعية والامراض التي اضرت بمشاريعهم وفاقمت من مديونياتهم تجاه المزودين.