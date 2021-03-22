نصاف بن علية تتلقّى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

تلقت اليوم الإثنين 22 مارس 2021 الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وعضو اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار فيروس كورونا الجرعة الأولى من لقاح فايزر.وتجدر الإشارة إلى أنّ الدكتورة نصاف بن علية قامت في وقت سابق بالتسجيل على منظومة evax.tn المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.وتحثّ وزارة الصحة بالمناسبة كل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا على التسجيل على منظومة evax الموضوعة للغرض ...