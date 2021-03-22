محمد فريخة: القمر الصناعي " تحدي واحد" يصل مداره في حدود الحادية عشر و25 دق من صباح اليوم الاثنين

وات -

أفاد رئيس مدير عام مجمع " تلنات" محمد فريخة اليوم الاثنين أنه من المنتظر أن يصل القمر الصناعي التونسي " تحدي واحد"، إلى مداره حول الأرض (مدار منخفض على بعد 550 كلم)، في حدود الساعة الحادية عشر و25 دق من صباح اليوم الاثنين، أي بعد نحو أربع ساعات و18 دق من موعد إطلاقه، في تصريح لـ (وات) عقب انقضاء تظاهرة مواكبة عملية الاطلاقوقال محمد فريخة أن هذا المشروع تحد أول، ستليه مشاريع عدة، وهو يتنزل في اطار الجيل الجديد من الانترنات " انترنات الأشياء" وقد تم تطويره بكفاءات وخبرات تونسية وتم فيه استعمال بروتكول لورا، وذلك في تصريح إعلامي عقب مغادرة رئيس الجمهورية مقر مجمع تلنات حيث واكب عملية إطلاق القمر الصناعي " تحدي واحد"وبالنسبة للمشاريع القادمة، أوضح المتحدث " أن تونس ستعمل على اطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية مع الدول الافريقية خاصة أن عليها مسؤولية المساهمة في تطوير هذه التكنولوجيا مع بقية دول القارة الافريقية التي تعد جزءا منها وبالشراكة مع عديد الدول المتقدمة، بهدف تصنيع وارسال جيل جديد من الأقمار الصناعية يكون في خدمة الجيل الجديد من الانترنات وهو انترنات الأشياء"وأضاف فريخة " بالاستشراف نريد أن يكون لنا موقعا في الجيل الجديد لانترنات الأشياء وأن نكون مساهمين في تطوير هذه التكنولوجيا التي ستغزو العالم في غضون سنتين إلى ثلاثة أعوام، حيث هناك ما يقارب 70 مليار من المواد يجب أن تكون في تواصل مع العالم خلال السنوات الثلاث القادمةولفت إلى أن استراتيجية المجمع تهدف الى أن تصبح تونس قطبا لتكنولوجيا الفضاء في القارة الافريقية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجمع تقدم إلى السلطات الروسية بطلب الدعم لإنشاء مدرسة لتكوين المهندسين التونسيين في عالم الفضاء وفي الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية تكون مفتوحة لعديد الدول الأخرى وحتى تكون لتونس طاقات كبيرة في عالم تكنولوجيا الفضاء ما يضعها في مرتبة عالية بين الأمم ويجعلها تلج نادي تكنولوجيا الفضاءوقال " اليوم كسرنا العقدة وأظهرنا أننا قادرين على رفع المعجزات وهي رسالة موجهة للشباب التونسي وبسطنا الطريق أمام الجيل الصاعد ومنحناهم فرصة على غرار بقية أطفال الدول الأخرى حتى يشعروا بالفخر بالانتماء لهذا الوطن وان لهم نفس الامكانيات كما أطفال الدول المتقدمة لدخول أعلى مراتب التكنولوجيا ويبحثوا ويكتشفوا"واعتبر فريخة حضور رئيس الجمهورية قيس سعيد لمواكبة اطلاق القمر الصناعي التونسي دليل على دعم تونس للعلوم و التكنولوجيا .