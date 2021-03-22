رئيس الجمهورية: تونس في حاجة أكيدة لإصلاح حقيقي للتعليم

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أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين حاجة تونس المتأكدة إلى إصلاح حقيقي للتعليم مؤكدا أن مستقبل تونس في شبابها وأن الامكانيات موجودة وتكفي الارادة لصناعة المعجزاتوقال رئيس الجمهورية في تصريح إعلامي عقب مواكبته إطلاق القمر الصناعي التونسي " تحدي واحد"، صباح اليوم ضمن مركبة سيوز 2 من القاعدة التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ببيكانور بكازاخستان، "سنعمل على صناعة تاريخ جديد للبلاد ولا يمكن أن نحقق أي شيء دون تربية وتعليم خاصة، أن شباب تونس ثروتها التي لا تنضب والمتطلع إلى المستقبل، يتم اختطافه للعمل في مراكز الفضاء عبر العالم، حقق بامكانيات محلية صرفة انفتاح تونس على عالم الفضاءوأوضح سعيد أن غزو الفضاء بقدرات تونسية لم يكن مطروحا سابقا غير أنه سيتم إعداد امرأة تونسية لغزو الفضاء في غضون خمس سنوات، لتصبح أول عربية وافريقية تخوض هذه التجربةوأضاف "منذ سنة 2012 طالبت المجلس الوطني التأسيسي بإحداث مجلس التربية والتعليم حتى لا تتقاذف التعليم السياسات، خاصة أن تونس شهدت تقريبا ثورة بعد الاستقلال نتيجة برامج التعليم التي تم الاختيار عليها آنذاك وعلى الرغم من بعض الخيارات فيها القابلة للنقاش إلا أنها في مجملها غيرت وجه تونس على جميع الأصعدة"وللاشارة كان مجمع " تلنات" قد تمكن من تصنيع أول قمر صناعي محلي الصنع تصورا وتنفيذا، وارساله اليوم ضمن مركبة " سيوز 2 " التابعة لوكالة الفضاء الروسية ، التي تقل أقمارا صناعية من 18 دولة، بعد أن كان من المفترض أن تنطلق المركبة المذكورة يوم 20 مارس الجاري وتم تأجيله لأسباب مناخية