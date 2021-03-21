باجة: اختتام الدورة الرابعة لايام عمار فرحات للفنون التشكيلية بانجاز لوحة تشكيلية ضخمة

وات -

اختتمت، اليوم الاحد، بدار الثقافة عمار فرحات بمدينة باجة، فعاليات الدورة الرابعة لايام عمار فرحات للفنون التشكيلية التى انطلقت منذ يوم 19 مارس الجاري بحضور عدد من الفنانيين التشكيليين والمهتمين بالشان الثقافي، وتوجت بإنجاز لوحة تشكيلية ضخمة شارك فى رسم أجزائها 16 رساما ضمن ورشة الامتداد الفني .وأكد مدير الدورة وعضو اتحاد الفنانيين التشكيليين التونسيين، باسم المنصوري، فى تصريح ل(وات) أن هذه اللوحة ستعرض بصفة دائمة بدار الثقافة عمار فرحات لتكون امتدادا لفن هذا المبدع، وللبذرة التى زرعها فى اجيال الفنانيين التشكيليين بالجهة.وأفاد أن هذه اللوحة أنجزها شباب يمثل الجيل الجديد من الفنانيين التشكيليين ومنهم باسم المنصوري، واسماء الاحرش، ونيروز الكوكي، مبينا أنها تحمل بصمة فنية ل16 فنانا وتحاكي الوضع الراهن في تونس.وتضمنت الدورة الرابعة لايام عمار فرحات للفنون التشكيلية، التى نظمتها دار الثقافة عمار فرحات، بالتعاون مع جمعية جاد فنون، كذلك معرضا لعدد من الفنانيين التشكيليين وتم خلالها تقديم مونولوغ "ما احلاها الدنيا" لحيدر المديني، وتنظيم منوعة تنشيطية شبابية، وعرض شريط وثائقي يتمثل في لقاء مصور مع الفنان عمار فرحات.شريفة