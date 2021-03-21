جمعية الصداقة لكتبة المحاكم تدعو وزيرة العدل بالنيابة إلى انتهاج الشفافية المطلقة في إسناد الخطط الوظيفية

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دعت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وزيرة العدل بالنيابة، الى انتهاج الشفافية المطلقة في إسناد الخطط الوظيفية، وعدم الرجوع الى العهد البائد في طلب بطاقة عدد 2 لعدم دستوريتها ولتأثيرها على القضاء واستقلاليته، معربة عن رفضها المناورة حول أسباب إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية والمحاكم بكامل تراب الجمهورية لفئة معينة من الموظفين دون سواهم، وأسباب إستثناء البعض الآخر دون موجب.كما دعت الجمعية وزيرة العدل بالنيابة، في بيان أصدرته اليوم الأحد إثر إجتماع مكتبها التنفيذي، الى مدّها بقائمة في شغورات الخطط الوظيفية بهياكل وزارة العدل بكامل تراب الجمهورية، وبالشروط الميدانية المطلوبة لتقديم المطالب لهذه الخطط الى جانب الشروط القانونية اللازمة، قصد نشرها لفائدة الكتبة وتسهيل عملية تقديم المطالب، حفاظا على الشفافية وتفاديا لإسناد الخطط لفئة دون سواها.وطالبت أيضا بتفعيل دور الجمعيات في تقييم أعمال الدولة والمؤسسات طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، والتأكيد في هذا الجانب، على دورها الرقابي على أعمال الإدارة المركزية والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة العدل، منتقدة ما اعتبرته سوء التصرف الإداري والمالي وإستغلال النفوذ وإستعماله في الإدارة لفائدة النقابات، مما يفقد الإدارة حيادها وموضوعيتها ورؤيتها الإستراتيجية لتحسين منظومة العدالة.