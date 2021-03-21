سليانة الكي على الخشب فن على محمل  أخر ينشد الترسيخ والتثمين

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تحرير أميمة العرفاوي- تغيرت الفنون بتغير وتطور التكنولوجيا الحديثة لتتحول بذلك مفاهيم الأبعاد الجمالية ومحاملها..ومع اقتحام الآلات الكهربائية فن الرسم بما في ذلك الرسم على الخشب تتجمل و تتزين اللوحات لتستقطب وتستهوي الناضرين.. ففن الحرق أو الرسم على الخشب يعد من إحدى التقنيات التي تجمع في الآن ذاته بين الرسم والخط .في مدينة قعفور بولاية سليانة،لا حديث يكاد يخلو دون ذكر العم "حسن النقاش" ،الرجل الستيني والحرفي في مجال الكي على الخشب لإمتهانه لحرفة نادرة بكامل معتمديات سليانة ال11 وبجل عماداتها البالغ عددها 86 عمادة.بخطى ثابتة ونظرات واثقة يترجل نحو محله المتواضع وسط مدينة قعفور ليكشف لنا عن عالمه الخاص ..ففي ركن خاص به ووسط نور خافت وعتمة زينتها اللوحات والتحف الخشبية وغيرها..فطيلة 40 سنة،ظلت الأصابع الخبيرة للعم حسن القيزاني تغوص في هذا الفن وتطوع الخشب اللين لرسوم وملامح مختلفة متنوعةتحدث الحرفي لمراسلة (وات) بالجهة فبين أنه لم يتلق تكوينا في هذا المجال بل انه تعلم بمفرده هذه الحرفة نظرا لإتقانه الرسم منذ صغره فانطلقت تجربته بالرسوم العادية لتطال في مابعد الملمح وهو من أصعب الرسوم وفق تعبيره.و أضاف المتحدث ذاته أنه شارك برسومه في عدة معارض سواء وطنية أو دولية ليعرف بذلك بفن الكي على الخشب والذي لا يتقنه إلا قلة قليلةولفت القيزاني إلى أن هذا الفن هو مورد رزقه الوحيد خاصة وأن لوحاته باتت مطلوبة من كل الشرائح العمرية...يواصل حديثه ورسمه في الآن ذاته فيأخذ الألة الكاوية بحذر ويمررها على اللوحة الخشبية بكل شغف وتركيز دقيق ليتصاعد نار الكي وتظهر بذلك الصورة وتتجاوز شبيهتها الحقيقية حتى وأن أحد حرفائه انبهر بصورة زوجته إثر نقشها على الخشب فأرسلها له مرتين وفي كل مرة يغير الكيس الخارجي حتى يقنعه بأنها زوجته.وعن أثر جائحة كورونا على حرفته،قال العم حسن أن إنتشار هذا الفيروس عطل المعارض والحركية الإقتصادية فيما سهلت التكنولوجيا الحديثة وعملية تقديم الطلبات هذه الأزمة وفق تعبيره .وبين في سياق متصل أن ثمن اللوحات ينطلق من 20 دينارا وذلك حسب حجم اللوحة والوقت المستغرق في إنجازها.وفي ما يتعلق بكيفية إنجازها،أوضح القيزاني أنه يتلقى صورا عادية فيكبرها على المحمل ثم يرسمها بتقنية الكي أو الحرق مؤكدا ان تقنية "الحرق" تتطلب دقة كبيرة فصعوبة هذه التقنية تكمن فى عدم امكانية التراجع او الاصلاح فى حالة ارتكاب خطأ وذلك على غرار باقى انواع الرسم قائلا "ان التحكم في هذه التقنية يحصل بعد كثرة التدريب والعمل ".تجد العم حسن النقاش يدقق ويمعن النظر في الصورة لدقائق عدة ثم يسرق النظر إلى اللوحة ويعيد النظر للصورة ثم ينطلق في عالمه و يبعثر اللوحة ليحولها وفق طلبات الحريف ..وهو يؤكد في هذا الاطار أنه ومنذ أن كان في العقد الثاني يكرر هذه التجربة ليكتسب بذلك الصبر والدقة ليكونا سر نجاحهوبخصوص أول صورة رسمها،كشف أنه لا يتسحضر السنة في المقابل يتذكر تفاصيلها فرسم شخصا معروفا في جهته وزين به محله فتفاجأ بردة فعل كل من يزوره حيث يتعرف على الشخصية فاكتشف منذ ذلك الحين موهبتهو قال الحرفي أنه رسم عديد الزعماء والرؤساء والمشاهير و الادباء بمن في ذلك الزعيم الحبيب بورقيبة و صدام حسين و ياسر عرفات وشارلي شابلنو عن أبرز إشكاليات هذه الحرفة النادرة،ذكر أن الخشب اللين و معدات الكي غير موجودة في البلاد التونسية فيتم جلبها من الخارج فضلا عن صعوبة ترويج منتوجه.و أشار العم حسن إلى ضرورة تشجيع الشباب للتكون في مثل هذه الميادين حتى لا تندثر لافتا إلى أن حلمه الوحيد هو ترسيخها في هوية ولاية سليانةو أفاد (وات) بأنه ظل يؤطر الطلبة طيلة 3سنوات بمعهد الفنون والحرف بسليانة ليتفاجأ في ما بعد بقرار إنهاء هذا التأطير بتعلة السن مؤكدا أن غايته ليست مادية وخير دليل على صحة كلامه مواصلة تأطير الطلبة من خارج أسوار المعهد وفق قوله.من جهته، صرح صديق الحرفي فريد البربوشي أنه كان يرافقه منذ بداياته فيمده بصور عائلته ويقوم هذا الأخير برسمها حتى أصبح من خيرة الخبراء في هذا المجال بشهادة الجميع داعيا السلط المعنية إلى المحافظة على هذه القامة والسعي الي تثمينها خاصة أن الستيني مستعد لتكوين مختلف الأجيال دون مقابل .