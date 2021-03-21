افتتاح قاعة التصرّف في المخاطر المتعلّقة بالكوارث الطبيعيّة بتطاوين

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تمّ مؤخرا افتتاح القاعة الثانية للتصرّف في مخاطر الكوارث بتطاوين بعد افتتاح قاعة عين دراهم (ولاية جندوبة)وقد تم إجراء عمليّة محاكاة (عمليّة بيضاء). وكان الحدث مناسبة لتحديد وتكوين هياكل محلّية للتصرّف في الكوارث وتنظيم عمليّة بيضاء لمحاكاة عمليّة التصرّف في التجهيزات الموجودة في حالة الازمات المرتبطة خصوصا بالفيضانات.وتندرج هذه العمليّة في اطار مشروع دعم القدرات المحليّة لبلديّة تطاوين في مجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعيّة، الذّي تنجزه وزارة الشؤون المحليّة والبيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية في تونس والادارة العامة للمساعدة الانسانية والحماية المدنية للاتحاد الاوروبي وبلديات عين دراهم وتطاوين والمعهد الوطني للرصد الجوّي والديوان الوطني للحماية المدنية.ويندرج المشروع، خاصّة، في اطار انضمام تونس الى كل الاتفاقات الاقليمية والعالميّة المرتبطة بالتقليص من مخاطر الكوارث على مستوى التوقعات أو على مستوى التأقلم وخاصّة منها اتفاقيّة سنداي (2015/2030). يذكر أن تونس تتعرّض لعديد الكوارث الطبيعية يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي من حدّتها، خاصّة، لدى الفئات الضعيفة. وتخلّف الفيضانات العدد الاكبر من الضحايا (70 بالمائة) وتتسبب في أهم الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 بالمائة). ويهدف المشروع الى حماية المدينة من الفيضانات بهدف التقليص من عدد الوفيات ومن الخسائر الاقتصادية ودعم الحوكمة المحليّة.وعلى سبيل المثال فان الفيضانات، التّي شهدتها تونس منذ سبتمبر 2018 أظهرت أنّ مهمّة التدخل والاستجابة تكون أكثر نجاعة على ضوء وجود استراتيجية ومخطط للتدخل. ومن الضروري ان تعتمد هذه الاستراتيجية على مخططات وطنية وجهويّة ومحلية بالاستناد إلى تطوّر سياسات التهيئة الترابية والتصرّف في الأنظمة والتعمير تكون مرتكزة بدورها على المعرفة الميدانيّة، على غرار المناطق الاكثر عرضة للمخاطر، وتحديد، بالتّالي، أولويّات التدخل.