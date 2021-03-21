الرابطة 2- الترجي الجرجيسي يقترب من مرحلة الصعود وهيئته تقدم استقالة جماعية

وات - اعلن علي الوريمي رئيس الترجي الرياضي الجرحيسي امس عن استقالة جماعية لهيئة النادي في سيناريو مفاجئ لاحباء النادي جاء عكس اتجاه اجواء الانتصارات التي يعرفها الفريق حيث اصبح الترجي الجرجيسي يتقاسم المركز الاول مع امل حمام سوسة برصيد 16 في المجموعة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية وقطع خطوة حاسمة لبلوغ مرحلة الصود عن مجموعته بعد فوزه امس على امل حمام سوسة بنتيجة 3-1
واوضح الوريمي بانه مستاء مما صدر نهاية الاسبوع عن بعض الاطراف وما اعتبره "خدش من كرامتة وكرامة الهيئة المديرة ".
كما ابدى امتعاضه من غياب الدعم المالي للنادي في ظرفية يحتاج فيها الفريق لكل المحيطين به من اجل توفير الدعم اللازم لانهاء المرحلة الاولى في افضل الظروف وخوض المرحلة الثانية باوفر حظوظ النجاح.
وتراهن اوساط النادي على اثناء هيئة الوريمي عن الاستقالة حتى لا يخسر النادي ما راكمه النادي في الفترة الاخيرة من مناخ ثقة بين الجمعية واللاعبين و الاطار الفني ومحيطه من الاحباء في هذه الظرفية الدقيقة.
ويذكر ان الترجي الجرجيسي المتصدرب (16 نقطة) والذي يدربه شاكر مفتاح تكفيه نقطة التعادل مع اولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز الثالث ( 12 نقطة) في الجولة المقبلة بملعب جرجيس ليتاكد من تاهله الى مرحلة التتويج قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى .
ويراهن الفريق صاحب لقب كاس تونس 2005 على العودة للرابطة المحترفة الاولى بقيادة هيئة علي الوريمي التي خصصت اعتمادات مالية هامة لاثراء الرصيد البشري للفريق هذا الموسم وتوفير اطار فني كفء ...
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واوضح الوريمي بانه مستاء مما صدر نهاية الاسبوع عن بعض الاطراف وما اعتبره "خدش من كرامتة وكرامة الهيئة المديرة ".
كما ابدى امتعاضه من غياب الدعم المالي للنادي في ظرفية يحتاج فيها الفريق لكل المحيطين به من اجل توفير الدعم اللازم لانهاء المرحلة الاولى في افضل الظروف وخوض المرحلة الثانية باوفر حظوظ النجاح.
وتراهن اوساط النادي على اثناء هيئة الوريمي عن الاستقالة حتى لا يخسر النادي ما راكمه النادي في الفترة الاخيرة من مناخ ثقة بين الجمعية واللاعبين و الاطار الفني ومحيطه من الاحباء في هذه الظرفية الدقيقة.
ويذكر ان الترجي الجرجيسي المتصدرب (16 نقطة) والذي يدربه شاكر مفتاح تكفيه نقطة التعادل مع اولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز الثالث ( 12 نقطة) في الجولة المقبلة بملعب جرجيس ليتاكد من تاهله الى مرحلة التتويج قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى .
ويراهن الفريق صاحب لقب كاس تونس 2005 على العودة للرابطة المحترفة الاولى بقيادة هيئة علي الوريمي التي خصصت اعتمادات مالية هامة لاثراء الرصيد البشري للفريق هذا الموسم وتوفير اطار فني كفء ...
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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