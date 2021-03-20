الكرة الطائرة: النادي الصفاقسي يفوز في ذهاب الدور النهائي على الترجي الرياضي 3-2

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فاز النادي الصفاقسي على الترجي الرياضي 3-2 في ذهاب الدور النهائي لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة اليوم السبت بصفاقس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 18-25 و25-21 و22-25 و25-20 و15-10.وتقام مباراة الاياب يوم الاربعاء القادم بقاعة الزواوي.وتفوق مستقبل المرسى من جهته على ضيفه النجم الساحلي 3-0 في ذهاب المواجهة الترتيبية من اجل المركز الثالث.وتقام مقابلة الاياب يوم الاربعاء القادم بسوسة.