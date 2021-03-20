الكرة الطائرة: النادي الصفاقسي يفوز في ذهاب الدور النهائي على الترجي الرياضي 3-2

وات - فاز النادي الصفاقسي على الترجي الرياضي 3-2 في ذهاب الدور النهائي لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة اليوم السبت بصفاقس.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 18-25 و25-21 و22-25 و25-20 و15-10.
وتقام مباراة الاياب يوم الاربعاء القادم بقاعة الزواوي.
وتفوق مستقبل المرسى من جهته على ضيفه النجم الساحلي 3-0 في ذهاب المواجهة الترتيبية من اجل المركز الثالث.
وتقام مقابلة الاياب يوم الاربعاء القادم بسوسة.
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وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 18-25 و25-21 و22-25 و25-20 و15-10.
وتقام مباراة الاياب يوم الاربعاء القادم بقاعة الزواوي.
وتفوق مستقبل المرسى من جهته على ضيفه النجم الساحلي 3-0 في ذهاب المواجهة الترتيبية من اجل المركز الثالث.
وتقام مقابلة الاياب يوم الاربعاء القادم بسوسة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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