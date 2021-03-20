في ذكري الاستقلال رئاسة مجلس نواب الشعب تدعو الي حوار شامل

دعت رئاسة مجلس نواب الشعب إلى الحوار الشامل وفاء لأرواح الشهداء و إلتزامًا بأهداف وغايات بناة الدولة الوطنية، وذلك في بلاغ صدر عن البرلمان اليوم السبت بمناسبة الذكري 65 للاستقلال.وجددت رئاسة المجلس إلتزامها بالعمل على إشاعة روح الحوار ;ترسيخ ثقافة الإختلاف إنسجامًا مع روح الشعب المسالم والمتسامح ومع القيم التي ناضل من أجلها، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك وعرى التوافق.وأكدت وعيها كامل بحجم التحديات وما تواجهه تونس جراء إنعكاس الأزمة الصحية والاجتماعية، معربة عن ثقتها في قدرة الشعب على الوحدة وتجاوز الصعاب.وقالت " إن يوم الاستقلال سيظل خالدا في ذاكرتتا الوطنية و تاريخ بلادنا العريق كيوم للعزة والكرامة والسيادة الوطنية حققه شعبنا الأبي و قواه الحية بفضل نضالاتها وتمسكها بتحقيق الاستقلال الوطنى و بناء الدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة"وأضافت رئاسة البرلمان أن الشعب التونسي قدم من أجل تحقيق الاستقلال التضحيات العظيمة والصادقة من أجل نيل السيادة ووحدة التراب الوطني وكرامة الشعب التونسي، مترحمة على أرواح شهداء الوطن وعلى زعماء الحركة الوطنية .