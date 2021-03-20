الرابطة 2 - نتائج الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:سكك الحديد الصفاقسي - القلعة الرياضية 0-0امل جربة - مستقبل قابس 1-0سبورتينغ بن عروس - نادي منزل بوزلفة 0-0أمل جربة 15 8مستقبل قابس 13 8سكك الحديد الصفاقسي 11 8القلعة الرياضية 9 8النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 8سبورتينغ بن عروس 8 8الترجي الجرجيسي - امل حمام سوسة 3-1النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بزيد 1-1مستقبل القصرين - مستقبل المحمدية 1-0الترجي الجرجيسي 16 8أمل حمام سوسة 16 8أولمبيك سيدي بوزيد 12 8مستقبل المحمدية 10 8النجم الرادسي 8 8مستقبل القصرين 5 8