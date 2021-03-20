الرابطة 2 - نتائج الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
سكك الحديد الصفاقسي - القلعة الرياضية 0-0
امل جربة - مستقبل قابس 1-0
سبورتينغ بن عروس - نادي منزل بوزلفة 0-0
الترتيب
الفريق النقاط لعب
أمل جربة 15 8
مستقبل قابس 13 8
سكك الحديد الصفاقسي 11 8
القلعة الرياضية 9 8
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 8
سبورتينغ بن عروس 8 8
المجموعة الرابعة
الترجي الجرجيسي - امل حمام سوسة 3-1
النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بزيد 1-1
مستقبل القصرين - مستقبل المحمدية 1-0
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الجرجيسي 16 8
أمل حمام سوسة 16 8
أولمبيك سيدي بوزيد 12 8
مستقبل المحمدية 10 8
النجم الرادسي 8 8
مستقبل القصرين 5 8
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المجموعة الثالثة
سكك الحديد الصفاقسي - القلعة الرياضية 0-0
امل جربة - مستقبل قابس 1-0
سبورتينغ بن عروس - نادي منزل بوزلفة 0-0
الترتيب
الفريق النقاط لعب
أمل جربة 15 8
مستقبل قابس 13 8
سكك الحديد الصفاقسي 11 8
القلعة الرياضية 9 8
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 8
سبورتينغ بن عروس 8 8
المجموعة الرابعة
الترجي الجرجيسي - امل حمام سوسة 3-1
النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بزيد 1-1
مستقبل القصرين - مستقبل المحمدية 1-0
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الجرجيسي 16 8
أمل حمام سوسة 16 8
أولمبيك سيدي بوزيد 12 8
مستقبل المحمدية 10 8
النجم الرادسي 8 8
مستقبل القصرين 5 8
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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