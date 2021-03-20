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الرابطة 2 - نتائج الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
سكك الحديد الصفاقسي - القلعة الرياضية 0-0
امل جربة - مستقبل قابس 1-0

سبورتينغ بن عروس - نادي منزل بوزلفة 0-0
الترتيب
الفريق النقاط لعب
أمل جربة 15 8
مستقبل قابس 13 8
سكك الحديد الصفاقسي 11 8
القلعة الرياضية 9 8
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 8
سبورتينغ بن عروس 8 8


المجموعة الرابعة
الترجي الجرجيسي - امل حمام سوسة 3-1
النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بزيد 1-1
مستقبل القصرين - مستقبل المحمدية 1-0
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الجرجيسي 16 8
أمل حمام سوسة 16 8
أولمبيك سيدي بوزيد 12 8
مستقبل المحمدية 10 8
النجم الرادسي 8 8
مستقبل القصرين 5 8

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