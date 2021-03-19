افتتاح 32 فرعا بنكيا سنة 2019 (تقرير البنك المركزي التونسي)

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واصلت الشبكة البنكية توسعها سنة 2019 ولكن بوتيرة أبطأ، اثر فتح 32 فرعا بنكيا مقابل 53 فرعا سنة 2018، و 86 فرعا سنة 2017، وفق ما ورد بالتقرير السنوي للرقابة البنكية لسنة 2019، نشره، الجمعة، البنك المركزي التونسي.وارتفع عدد الفروع البنكيّة خلال السنوات الخمس الماضية من 1701 فرع إلى 1945 فرع، كما تميزت الفترة ذاتها بافتتاح 244 فرعا جديدا، وليتحسن معدل عدد الفروع بالنسبة لعدد السكّان ويصل إلى مستوى فرع بنكي لكلّ 6020 ساكنا سنة 2019، مقابل فرع واحد لكل 6038 ساكنا سنة 2018.واظهر تحليل أداء البنوك فيما يتعلق بالحسابات، بحسب التقرير، أن عدد الحسابات البنكية قد تطور على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 9ر4 بالمائة سنويا ليصل إلى 8ر9 مليون حساب بنكي مع نهاية 2019.كما تمت ملاحظة أهمية اللجوء إلى الخدمات البنكية بالمناطق الساحلية، التّي تعد 86 بالمائة من الوكالات البنكية (منها 41 بالمائة موجودة بتونس الكبرى) وحوالي 85 بالمائة من شبكة مؤسسات الإيجار المالي (من مجموع 62 وكالة هناك 53 وكالة متمركزة بالمناطق الساحلية).وبلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة نهاية عام 2019 نحو 5ر5 مليون بطاقة، بمعدل ارتفاع سنوي قدر ب 7ر15 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.كما ارتفع بالتوازي، عدد أجهزة التوزيع الآلي للبنوك بمتوسط 1ر6 بالمائة سنويا ليصل إلى 2854 وحدة مع نهاية سنة 2019.