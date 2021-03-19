تلقيح 5538 شخصا فقط من مهنيي الصحة من ضمن 16 الف تمت دعوتهم عن طريق الارساليات

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أعلنت مستشارة وزير الصحة، ايناس عيادي، اليوم الجمعة، أن 5538 فقط من مهنيي الصحة قاموا بعملية التلقيح منذ انطلاق حملة التلقيح في 13 مارس الجاري والى حدود أمس الخميس.وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تمت دعوة 16 ألف من مهنيي الصحة لتلقي التلقيح من المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد من اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة.وأضافت أن 1200 من مهنيي الصحة من المسجلين لم يتلقوا التلقيح بسبب موانع مختلفة و2300 أجلوا موعد التلقيح لاسباب متعددة ومن بين هاته الاسباب عدم مضي 6 أشهر على الاصابة بفيروس كورونا الامر الذي يمنع تلقيه للتلقيح.وفي ما يتعلق بلقاح أسترازينكا أكدت أنه لا يوجد موانع لجلبه لتونس خاصة وأن منظمة الصحة العالمية أجازت بسلامته ونجاعته.يشار الى شحنة من لقاح استرازينيكا البريطاني تصل قريبا الى تونس و تناهز كميتها 136 الف جرعة ضمن شراءات ممولة من مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية، وفق ما أفاد به وزير الصحة فوزي مهدي، خلال ندوة صحفية بتاريخ 16 مارس الجاري.يذكر أن عدد مهنيي الصحة من الاطارات الطبية وشبه طبية وأعوان الصحة يبلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص.