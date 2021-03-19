أخصائية في التغذية: الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى نقص هرمونات السعادة في جسم الإنسان

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شددت الأخصائية في التغذية أميرة العسكري اليوم الجمعة على أن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى نقص هرمونات السعادة في جسم الإنسان و تسبب في الأغلب حالات من الاكتئاب الحادوأضافت أميرة العسكري في تصريح لـ(وات) على هامش ندوة علمية نظمتها اليوم مدينة العلوم بتونس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الموافق لـ20 مارس من كل سنة، أن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والإحساس بالسعادة الوقتية التي تليها مرحلة الإحساس بالتعب الشديد والإرهاقولفتت العسكري بخصوص الأغذية التي تحفز هرمونات السعادة، الى أن الفيتامين "د" مهم جدا لجسم الإنسان من أجل الاحساس بالراحة النفسية والجسدية وقد ينتج عن نقصانه حالة اكتئاب حادة، مشيرة إلى أهمية تناول أغذية تحتوي على زيوت تزود الجسم بهذا الفيتامين على غرار الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والفواكه الجافة علاوة على التعرض لأشعة الشمس المفيدةوأكدت في المقابل أن الشوكولاتة تسبب الشعور بالسعادة إذ تحتوي على معدن المغنيسيوم الذي يحفز هرمونات السعادة وهو ما يفسر شعور الإنسان بالراحة والسعادة عند تناول الشوكولاتة السوداءمن جهتها أفادت مؤسسة أحد الشركات المصنعة للشكولاتة بتونس أن الشكولاتة السوداء غنية بالمغنيسيوم وقوالب الشكولاتة التي تحفز الشعور بالسعادة هي المصنوعة أساسا من زبدة الكاكو مشددة في هذا الصدد على عدم إضافة الزيوت النباتية الى زبدة الكاكو حتى لا تفقد قيمتها الغذائية وتبقى لذيذةوأشارت إلى أن الشوكولاتة السوداء التي لا تحتوي على أي مواد إضافية ليس لها مدة استهلاك معينة وتدوم مدى الحياة، داعية الجميع إلى استهلاك الشوكولاتة باعتدال والاستمتاع بتذوقها اللذيذ والمفيد في نفس الوقت.