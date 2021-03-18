البنك الإفريقي للتنمية يعين التونسي أشرف ترسيم مديرا للبنك الإفريقي بالمغرب

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تم اليوم الخميس، تعيين التونسي أشرف ترسيم مديرا للبنك الافريقي بالمغرب من قبل البنك الإفريقي للتنمية.وكان أشرف ترسيم ، قد انضم إلى البنك الإفريقي للتنمية سنة 2009 ضمن قسم الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية والمالية ، ليشغل منصب مدير القسم القطاعي الإقليمي لشمال إفريقيا ومسؤول عن الطاقة والبنية التحتية والقطاع المالي، وفق بلاغ صادر عن البنك.وكلف ترسيم، بمهمة قيادة الحوار القطاعي مع دول شمال إفريقيا الست وتصميم عمليات جديدة في القطاعات المذكورة سالفا، كما لعب دورا محوريا في إطلاق أكثر من 20 مشروعا جديدا بقيمة 2ر2 مليار دولار، في كل من المغرب وتونس ومصر وموريتانيا ودول أخرى في المنطقة.كما شارك في تطوير العديد من استراتيجيات البنك الدولي للتنمية وتنفيذها على غرار خطة عمل من أجل الحوكمة، وإستراتيجية تنمية القطاع المالي، وإستراتيجية التصنيع في إفريقيا، وفق ذات المصدر.وحصل أشرف ترسيم ،على شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد الدولي والتنمية من جامعة باريس بانتيون-السربون سنة 2005 بفرنسا، وماجستير في الدراسات الاقتصادية العليا جامعة لياج سنة 2004، وماجستير في الحقوق من جامعة لياج سنة 2004 ببلجيكا، وديبلوم من المدرسة العسكرية الملكية ببلجيكا سنة 2000، كما تابع ترسيم العديد من الدورات التكوينية ليتحصل على العديد من الشهائد لا سيما في اختصاص المالية العامة من مدرسة جون كيندي من من جامعة هارفارد.