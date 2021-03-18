الكرة الطائرة - الترجي الرياضي يمدد عقد مدربه ترافيكا لجوبوميرلموسمين اضافيين

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اعلن الترجي الرياضي يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تمديد عقد مدرب فريق الكرة الطائرة الصربي ترافيكا لجوبومير بموسمين اضافيين وذلك الى غاية موفى شهر ماي 2023.وكان الترجي الرياضي تعاقد مع ترافيكا لجوبومير في جويلية 2020 خلفا لفؤاد كمون.وتوج ترافيكا لجوبومير مع الترجي بالثنائي خلال الموسم الماضي (البطولة والكاس). وكان الترجي الرياضي ضمن يوم الاربعاء تاهله الى نهائي البطولة اثر الفوز في الدور نصف النهائي على مستقبل المرسى وسيضرب موعدا في النهائي مع النادي الصفاقسي الذي ازاح من جهته النجم الساحلي في الدور نصف النهائي الثاني.وسيكون الترجي الرياضي على موعد من 16 الى 28 افريل المقبل مع رهان قاري هام عندما يشارك الى جانب النادي الصفاقسي في البطولة الافريقية للاندية البطلة بمدينة سوسة المؤهلة الى مونديال الاندية.