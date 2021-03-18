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الصالون المهني للموبيليا وقاعات الجلوس من 19 الى 28 مارس بالمركز الوطني للمعارض بالشرقية

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 33 ث
تنطلق، غدا الجمعة، الدورة 20 للصالون الوطني المهني للموبيليا وقاعات الجلوس، بالمركز الوطني للمعارض بالشرقية، لتتواصل الى 28 مارس 2021 بمشاركة زهاء 110 عارضا.

وينشط المشاركون في المعرض خاصة في قطاعات الاثاث وقاعات الجلوس الحديثة والتقليدية، وهو يعتبر فرصة للصناعيين والمهنيين للالتقاء والتعريف بابتكاراتهم وعرض آخر التصاميم في عالم الأثاث وقاعات الجلوس والتعرف على خيارات الحرفاء والبحث عن اسواق جديدة ، وفق بلاغ للشركة التونسية للمعارض


ويستهدف الصالون، بالاساس، المهنيين واصحاب النزل والاقامات الخاصة والمواطنين بصفة عامة، باعتبار ما يوفره من نماذج متنوعة وتصاميم مختلفة في الاثاث وقاعات الجلوس. ويمكن لزوار الصالون الاستفادة من العروض الخاصة بمناسبة الصالون الذي سيكون مفتوحا من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الساعة السابعة مساء.

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