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صندوق الضمان الاجتماعي يتخلى عن مطالبته بالإدلاء بمضامين الولادة واستبدالها بالمعطيات المتوفرة بمنظومة الحالة المدنية

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 12:34 قراءة: 0 د, 31 ث
- أعلن اليوم الخميس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخليه المطالبة بالإدلاء بمضامين الولادة المعتمدة بالنسبة لكافة المنتفعين بالجرايات قصد صيانة حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم استبدالها باستغلال المعطيات المتوفرة بمنظومة الحالة المدنية، وذلك في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية.

وأشار الصندوق في بلاغ صادر عنه اليوم، أنّ اعتماد المضمون الالكتروني يشمل كلّ الخدمات التي يسديها بما في ذلك التسجيل والانخراط.


وأكد انه بإمكان أصحاب الجرايات استخراج رسم الجراية وشهادة في الانتفاع بجراية والشهادة الجبائيّة عن بعد ممضاة بالختم الالكتروني QR CODE عبر موقعه، وذلك تجنّبا للازدحام وتفاديا للتنقّل إلى مكاتبه الجهوية والمحلية وفي إطار برنامج الصندوق لرقمنة خدماته.




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