عقد اللجنة التحضيرية التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين موفى شهر مارس

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- اتفق كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، أثناء لقائهما اليوم الاربعاء بطرابلس، على عقد اللجنة التحضيرية التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين موفى الشهر الجاري، تحضيرا لعقد اللجنة العليا المشتركة.كما اتفق الجانبان، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على العمل سويّا من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة، لاسيما عبر تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين، وتنشيط المبادلات التجارية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بما من شأنه خلق شراكات ثنائية ذات مردودية وقادرة على توفير مواطن الشغل ودفع جهود التنمية وقاطرة الاستثمار بالبلدين.كما تناول هذا اللقاء، وفق البلاغ، جملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شارك اليوم ضمن وفد رفيع المستوى رافق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها، الاربعاء، إلى دولة ليبيا الشقيقة.وتندرج زيارة رئيس الجمهورية، حسب البلاغ، "في إطار سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، وتعزيز مسارات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وليبيا في كافة المجالات".