الناطقة باسم متعاقدي اسداء خدمات التابعة لوزارة التعليم العالي تشدد على أن النضال متواصل الى حين تسوية وضعية كل المتعاقدين

وات - أفادت الناطقة الرسمية باسم متعاقدي اسداء خدمات التابعة لوزارة التعليم العالي ألفة
مبروكي، أنه تمت دعوتهم ( 150 متعاقدا) إثر اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم الاربعاء بالمديرة العامة للبحث العلمي، الى اعداد ملف شامل مدعم بالشهائد العليا المتحصل عليها وكل العقود الممضاة من أجل التسريع في عقد جلسة تفاوض واجراء محضر اتفاق
وأضافت ألفة مبروكي في تصريح ل(وات) على هامش الاعتصام المفتوح
الذي ينفذه متعاقدو اسداء الخدمات منذ الاثنين الفارط أن النضال متواصل الى حين ادماجهم بالوظيفة العمومية وتسوية كل الوضعيات
و أكدت تشبثهم بحقوقهم المشروعة ومطالبهم في تسوية كل الملفات المتعلقة بعقود اسداء خدمات في اطار مخابر وهياكل البحث ومدارس الدكتوراه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منتقدة ما وصفته بسياسات المماطلة والتسويف والوعود الزائفة في التعاطي مع وضعيتهم الهشة
كما طالبت ألفة مبروكي بفتح حوار جدي حول الملف بين سلط الاشراف لتسوية وضعيتهم المهنية والحصول على محضر اتفاق بين وزيرة التعليم العالي وكل من النقابة العامة للموظفين والنقابة العامة للعملة التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل
ودعا المعتصمون القادمون من عديد الجهات الى التسوية الفورية لوضعياتهم وادماجهم وذلك بعد فترة طويلة من العمل (بين5 و10 سنوات) في ظل عقود هشة ودون أي تغطية اجتماعية مطالبين سلطة الاشراف بالتعاطي المسؤول مع الملف وترسيم هذه الشريحة من الأعوان في أقرب الآجال
وأكدوا أنه مطلب مشروع بمقتضى ما تم توقيعه من اتفاقيات بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ووفقا للقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وخاصة اتفاقيات اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5
وقد رفع المعتصمون في محيط الوزارة عديد الشعارات للمطالبة بانهاء عقود التشغيل الهش ووضع حد لمعاناتهم .
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مبروكي، أنه تمت دعوتهم ( 150 متعاقدا) إثر اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم الاربعاء بالمديرة العامة للبحث العلمي، الى اعداد ملف شامل مدعم بالشهائد العليا المتحصل عليها وكل العقود الممضاة من أجل التسريع في عقد جلسة تفاوض واجراء محضر اتفاق
وأضافت ألفة مبروكي في تصريح ل(وات) على هامش الاعتصام المفتوح
الذي ينفذه متعاقدو اسداء الخدمات منذ الاثنين الفارط أن النضال متواصل الى حين ادماجهم بالوظيفة العمومية وتسوية كل الوضعيات
و أكدت تشبثهم بحقوقهم المشروعة ومطالبهم في تسوية كل الملفات المتعلقة بعقود اسداء خدمات في اطار مخابر وهياكل البحث ومدارس الدكتوراه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منتقدة ما وصفته بسياسات المماطلة والتسويف والوعود الزائفة في التعاطي مع وضعيتهم الهشة
كما طالبت ألفة مبروكي بفتح حوار جدي حول الملف بين سلط الاشراف لتسوية وضعيتهم المهنية والحصول على محضر اتفاق بين وزيرة التعليم العالي وكل من النقابة العامة للموظفين والنقابة العامة للعملة التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل
ودعا المعتصمون القادمون من عديد الجهات الى التسوية الفورية لوضعياتهم وادماجهم وذلك بعد فترة طويلة من العمل (بين5 و10 سنوات) في ظل عقود هشة ودون أي تغطية اجتماعية مطالبين سلطة الاشراف بالتعاطي المسؤول مع الملف وترسيم هذه الشريحة من الأعوان في أقرب الآجال
وأكدوا أنه مطلب مشروع بمقتضى ما تم توقيعه من اتفاقيات بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ووفقا للقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وخاصة اتفاقيات اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5
وقد رفع المعتصمون في محيط الوزارة عديد الشعارات للمطالبة بانهاء عقود التشغيل الهش ووضع حد لمعاناتهم .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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