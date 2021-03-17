الناطقة باسم متعاقدي اسداء خدمات التابعة لوزارة التعليم العالي تشدد على أن النضال متواصل الى حين تسوية وضعية كل المتعاقدين

وات -

أفادت الناطقة الرسمية باسم متعاقدي اسداء خدمات التابعة لوزارة التعليم العالي ألفةمبروكي، أنه تمت دعوتهم ( 150 متعاقدا) إثر اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم الاربعاء بالمديرة العامة للبحث العلمي، الى اعداد ملف شامل مدعم بالشهائد العليا المتحصل عليها وكل العقود الممضاة من أجل التسريع في عقد جلسة تفاوض واجراء محضر اتفاقوأضافت ألفة مبروكي في تصريح ل(وات) على هامش الاعتصام المفتوحالذي ينفذه متعاقدو اسداء الخدمات منذ الاثنين الفارط أن النضال متواصل الى حين ادماجهم بالوظيفة العمومية وتسوية كل الوضعياتو أكدت تشبثهم بحقوقهم المشروعة ومطالبهم في تسوية كل الملفات المتعلقة بعقود اسداء خدمات في اطار مخابر وهياكل البحث ومدارس الدكتوراه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منتقدة ما وصفته بسياسات المماطلة والتسويف والوعود الزائفة في التعاطي مع وضعيتهم الهشةكما طالبت ألفة مبروكي بفتح حوار جدي حول الملف بين سلط الاشراف لتسوية وضعيتهم المهنية والحصول على محضر اتفاق بين وزيرة التعليم العالي وكل من النقابة العامة للموظفين والنقابة العامة للعملة التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغلودعا المعتصمون القادمون من عديد الجهات الى التسوية الفورية لوضعياتهم وادماجهم وذلك بعد فترة طويلة من العمل (بين5 و10 سنوات) في ظل عقود هشة ودون أي تغطية اجتماعية مطالبين سلطة الاشراف بالتعاطي المسؤول مع الملف وترسيم هذه الشريحة من الأعوان في أقرب الآجالوأكدوا أنه مطلب مشروع بمقتضى ما تم توقيعه من اتفاقيات بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ووفقا للقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وخاصة اتفاقيات اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5وقد رفع المعتصمون في محيط الوزارة عديد الشعارات للمطالبة بانهاء عقود التشغيل الهش ووضع حد لمعاناتهم .