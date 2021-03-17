تكريم أمين ريحان صاحب مؤسسة مصدّرة كلّيا في جربة وعنوان قصة نجاح في زمن الكورونا

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عصفت جائحة كورونا بقطاعات كثيرة وخلقت أزمة حادة على عدة مستويات ليصبح استثناء الحديث عن قطاع او مؤسسة استطاعت ان تجابه تداعيات الجائحة بل وتحقّق أرباحا وتجد نفسها احيانا غير قادرة على تلبية طلبات كثيرة تفد عليها من بلدان أمريكية وغيرها.حضر امين ريحان صاحب هذه المؤسسة المثال المصدّرة كليا والمنتصبة في جربة ومختصة في صناعة الأطر الخاصة بالصور واللوحات والرسومات يوم أمس في الاحتفال الجهوي بيوم اللباس الوطني في مدنين ليكون أخاصة باحد من شملهم التكريم لمساهمته في التصدير في سنة كانت صعبة وطنيا وجهويا على قطاع الصناعات التقليدية الا ان هذه المؤسسة نجحت في ان تغطي جانبا كبيرا من مخلفات ازمة كورونا على القطاع بان ساهمت باكثر من نصف عائدات صادرات القطاع بولاية مدنين لسنة 2020 والبالغة قيمتها الإجمالية 500 الف دينار.لفت امين الشاب الذي يتقد حيوية الانتباه ففرحة الاحتفال ولم شمل متدخلين كثيرين في قطاع الصناعات التقليدية لم تخف ثقل ازمة خنقت الحرفيين وناشطين كثيرين في القطاع لكن امين بكل ثقة وثبات في مسار انتهجه بنجاح كان شمعة اضاءت ذلك الاحتفال وبصيص الامل الذي يبعث على التفاؤل.انطلق امين صاحب تجربة 9 سنوات في مجال التجارة الالكترونية في بعث مؤسسته لصناعة الاطر اواخر سنة 2019 مع زوجته وصهره فاسسوا شركة عائلية ثم وسعها بتكوين العنصر البشري الذي يحتاجه في هذه الصنعة واصبح يشغل معه 10 اشخاص اخرين نجحوا في صناعة منتوج متميز وذو علامة تجارية خاصة بهذه المؤسسة فاكتسح عن طريق البيع عن بعد عبر امازون وموقع واب عدة بلدان في امريكا واستراليا وهونكونغ واليابان وسنغفورة وجنوب افريقيا.قال امين ان مؤسسته قامت في السنة الماضية ببيع اكثر من الف قطعة ووجدت نفسها احيانا غير قادرة عن الاستجابة لطلبات كثيرة لذلك فانه سيقوم بعملية توسعة لها حتى يستجيب للطلب المتزايد على منتوجه بالترفيع في طاقة الانتاج .اعتبر هذا المستثمر الشاب ان اقتحام الاسواق الخارجية ليس امرا صعبا بفضل الفرص المتاحة من التجارة الالكترونية الا ان الحفاظ على موقع وثقة الحرفاء يتطلب منتوجا على درجة عالية من الجودة وهو ما تعمل عليه مؤسسته وجعلها تكسب ثقة حرفاء كثيرين في سوق موجودة وطلباتها متزايدة وخاصة اذا ما تم حسن اختيار المنتوج الذي يلبّي اذواق الاسواق المستهدفة ولا يمكن ان يتاثر بازمة كورونا او غيرها .مسيرة امين رغم قصرها الا انها تمثل قصة نجاح شاب خطّط واحسن دراسة مشروعه واستنباط فكرته الى تجسيده واقعا مستفيدا من مجال التجارة الالكتورنية ليكون شهادة لكل شاب للمبادرة والعمل والثقة في الذات مهما تكن الظروف والمعطيات وما نجاحه مشروعه زمن الكورونا الا خير دليل واحسن مثال.