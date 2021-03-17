تونس تعوض مصر في استضافة البطولة الافريقية للاندية البطلة

وات -

قررت الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة تنظيم البطولة الافريقية للاندية البطلة في تونس بعد ان كانت مبرمجة في مصر نهاية الشهر الجاري حسب ما افاد "وات" فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة يوم الاربعاء.واضاف ان هذه البطولة الافريقية التي ستكون مؤهلة الى مونديال الاندية ستقام بمدينة سوسة من 16 إلى 28 افريل القادم مبينا ان الكرة الطائرة التونسية ستكون ممثلة بفريقين اثنين هما الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي مع امكانية تشريك فريق ثالث باعتبار ان المسابقة تقام بتونس.يذكر ان الفريق الذي سيتوج باللقب القاري سيضمن تاهله الى مونديال الاندية.وتعود اخر نسخة للبطولة الافريقية للاندية البطلة في الكرة الطائرة استضافتها تونس الى سنة 2017 وعرفت تتويج الاهلي المصري.