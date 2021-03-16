الفيلم الجزائري "أبو ليلى" في القاعات التونسية بداية من يوم 24 مارس الحالي

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سيكون الفيلم الجزائري "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين متاحا للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من يوم 24 مارس الحالي، وفق ما أعلنت عن ذلك شركة "هكا للتوزيع".وسجل "أبو ليلى" حضوره في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 ضمن قسم الأفلام الروائية الطويلة. وحصل بطل الفيلم إلياس سالم على جائزة أفضل ممثل في المسابقة.ويدوم عرض الفيلم 135 دقيقة، إذا يعود من خلالها المخرج إلى سنوات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي من خلال قصة الشابين سمير ولطفي، وهما أمنيان يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير "أبو ليلى" عبر الصحراء.ينطلق الفيلم بمشهد قتل إرهابي لمحامي بعد أن ترصده وهو خارج من بيته باتجاه مكتبه، تلاه تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة، ليجد المتفرج نفسه في مشهد جديد لشابين في سيارة في منطقة صحراوية يتجهان نحو الجنوب.وترتكز أحداث الفيلم من البداية إلى النهاية على الغموض، فلا أحد يعرف من هما هاتان الشخصيتان، فأحد الشابين بدا في حالة من التوتر والهذيان المستمر وأما الشخصية الثانية فكانت طبيعية في ظاهرها لكن التوتر يغلب عليها من الداخل.وأتقن المخرج أمين سيدي بومدين في هذا العمل الروائي الطويل الأول له، مرواغة الجمهور والتلاعب بعقله ووجدانه، إذ لم يجد الخيط الرابط بين الشخصيات والأحداث والمشاهد الفيلمية ويظل مشوش الذهن مختلط المشاعر مسكونا بالخوف والرعب والشك وتذبذب الحالة النفسية. وهذه السمات تظل حبيسة المتفرج إلى نهاية الفيلم ليحل اللغز.ولكسر الرتابة عن الفيلم، كانت المشاهد الطبيعية المفتوحة للصحراء ملاذا للجمهور للاستراحة من عناء تداخل المشاهد وإعادة التركيز مجددا على ما سيأتي من أحداث أكثر عنفا ودموية.وأراد من خلال هذا التوجه السينمائي تسليط الضوء على الحالة النفسية للأمن الجزائري في حقبة العشرية السوداء، ووقوفه سدا منيعا في حماية الوطن وملاحقة الإرهابيين.