قفصة: لجنة المالية بالبرلمان تؤدي زيارة الى الجهة للاطلاع على وضعية شركة فسفاط قفصة

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حلّ، اليوم الثلاثاء، وفد من لجنة المالية بالبرلمان وعدد من النواب بولاية قفصة، في زيارة للاطلاع على وضعية شركة فسفاط قفصة والبنية التحتية للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، وعلى مدى تقدّم الدراسات المتعلقة بالمستشفى متعدد الاختصاصات بالجهة.وانتظمت خلال هذه الزيارة، جلسة مع إطارات شركة فسفاط قفصة، تضمنت عرضا خاصا بقطاع الفسفاط ووضعية الشركة، والذي كشف تراجع انتاج الفسفاط التجاري من 8،2 مليون طن خلال سنة 2010 الى 3،5 مليون طن سنة 2020، حيث قدرت نسبة التراجع بحوالي 60 بالمائة، نتيجة تعطل الانتاج بسبب الحراك الاجتماعي والاعتصامات.وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، هيكل المكي، ان "الوضعية الصعبة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة تعود أسبابها إلى مشاكل كبرى وعميقة"، مؤكدا على ضرورة عودة إنتاج الفسفاط التجاري بمعدل أكبر من 3،5 مليون طن، حسب تقديره.وأضاف هيكل المكي، في تصريح اعلامي، ان الدولة مطالبة بإنقاذ الشركة وإعادة تشغيلها بشكل علمي ومتطور بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 مليون طن من الفسفاط التجاري، مبينا أن هذا الأمر ممكن بالرغم مما تعيشه ولاية قفصة من حراك اجتماعي في ظل غياب الدولة وتحمل شركة فسفاط قفصة الأعباء الاجتماعية بالجهة.من جانبه، صرح المدير المركزي المالي بشركة فسفاط قفصة، محمد البقلوطي، بأن "الوضعية المالية للشركة كارثية"، وفق تعبيره، خاصة وان حجم الخسائر المالية المتراكمة بلغت منذ سنة 2014 الى غاية سنة 2020، 540 مليون دينار خاصّة وان تعطل إنتاج الشركة تسبب في عدم التزامها المالي تجاه منظوريها، ملاحظا ان الشركة استنزفت مداخراتها في التوظيفات.