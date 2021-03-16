منتسبون الى "قناة الجنوبية" ينددون بتغيير صبغة القناة في وقفة احتجاجية

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نفذ طاقم للصحافيين والمهندسين والفنيين كان يعمل ل"قناة الجنوبية" اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر القناة بوسط العاصمة، مطالبين بالمحافظة على مواطن شغلهم وبتعويضات على متخلدات من الضمان الإجتماعي بعدما تم تغيير صفة القناة من قبل مالكها رجل الأعمال العياشي العجرودي حسب ما أعلنت عنه متحدثة باسم هذا الطاقم عائشة السعفي.وقالت المتحدثة أن الطاقم جلب عدل تنفيذ وممثلي نقابة الصحافيين والاتحاد العام التونسي للشغل لمعاينة حالة المنع من الالتحاق بالعمل في قناة الجنوبية للقيام بالتتبعات القانونية اللازمة لصالح حوالي 30 شخصا من العاملين في القناة يواجهون فصلا عن العمل وخسائر في حقوق الضمان الإجتماعي.وقالت إن مالك قناة "الجنوبية" قرر تغيير صفة الشركة المشرفة على القناة من "آس آم 3 برود " الى "سافن برود" بصورة "مفاجئة" والتخلي عن طاقمها وتكوين طاقم جديد والحصول على رخصة جديدة للعمل "متخليا عن التزاماته للطاقم وفي محاولة للتهرب من سداد ديونه".وأضافت أن الطاقم يطالب باستئناف عمله ضمن القناة أوالتعويض له عن سنوات الخدمة المتراوحة بين أربعة وعشر سنوات.وحملت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) مسؤولية "التهاون في منح الرخصة" لصاحب القناة سابقا ولاحقا.