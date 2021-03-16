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قبلي: تعليق الاضراب العام المبرمج ليوم غد الاربعاء بمعتمدية الفوار

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 15:03 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل لي بوبكر تعليق الاضراب العام الحضوري الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الاربعاء بمعتمدية الفوار اثر التقدم الحاصل في الجلسة الصلحية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بخصوص المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية المنتصبة بالجهة

واوضح علي بوبكر ل(وات) انه تقرر تعليق الاضراب العام الذي دعا اليه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي في اجتماعه يوم 2 مارس الجاري من اجل فسح المجال لمزيد الحوار مع الشركات البترولية والاحتكام للتفقدية العامة للشغل بخصوص وضعية احد العملة المطرودين من شركة مازرين


يشار الى انه قد عقدت جلسة صلحية مماثلة يوم امس الاثنين بمقر ولاية قبلي، الا انها فشلت في تقريب وجهات النظر بين الممثل القانوني لشركة مازرين البترولية والطرف الاجتماعي بسبب تمسك ممثل الشركة بعدم عودة احد العملة الثمانية المطرودين رغم اصرار الاتحاد الجهوي للشغل على عودتهم جميعا لمواقع عملهم وتعهدهم بتنقية المناخ الاجتماعي بمواقع الانتاج.

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