دورة دبي - مالك الجزيري يغادر البطولة

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غادر اللاعب التونسي مالك الجزيري المصنف 258 عالميا دورة دبي للتنس اثر انهزامه اليوم الثلاثاء في الدور السادس عشر أمام منافسه الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 26 عالميا، بنتيجة 2-0 (5-7 و2-6).وكان الجزيري تاهل الى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الفرنسي جو ويلفراد تسونغا.