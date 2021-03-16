دورة دبي - مالك الجزيري يغادر البطولة

وات - غادر اللاعب التونسي مالك الجزيري المصنف 258 عالميا دورة دبي للتنس اثر انهزامه اليوم الثلاثاء في الدور السادس عشر أمام منافسه الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 26 عالميا، بنتيجة 2-0 (5-7 و2-6).
وكان الجزيري تاهل الى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الفرنسي جو ويلفراد تسونغا.
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وكان الجزيري تاهل الى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الفرنسي جو ويلفراد تسونغا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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