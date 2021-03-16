القصرين: شفاء مريض بعد غيبوبة دامت حوالي 6 أشهر في قسم إنعاش المستشفى الجهوي

وات -

غادر، أمس الإثنين، مريض قضى 170 يوما في قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين بعد دخوله في غيبوبة منذ 22 سبتمبر المنقضي بسبب مرض في عضلات التنفس.وأوضح مصدر طبي لـ(وات) أن الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى المذكور نجح في إنقاذ حياة هذا المريض بعد حرصه على تقديم الرعاية والإحاطة الصحية اللازمة له، مؤكدا أنه عاد أمس الى منزله في صحة جيّدة بعد توفير آلة شفط تم جلبها له خصيصا من ألمانيا وتكوين زوجته حول كيفية استعمالها في المنزل، وسينتقل فريق صحي، يوميا، إلى منزل المريض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.ووجه دعوته لمساعدة هذا المريض ماديا ومعنويا نظرا لظروفه الإجتماعية الصعبة حتى يتمكن من مواصلة علاجه وإقتناء أدويته والتي تستوجب مصاريف باهضة.