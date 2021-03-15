وزير الفلاحة: يعد معالجة مشكل مياه الشرب ومياه الري أهم تحد لتونس خلال العشرية القادمة

وات -

اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، خلال جلسة عامة انتظمت، الاثنين، بالبرلمان، أن معالجة مشكل المياه الصالحة للشرب و مشكل مياه الري بتونس ككل، وبولاية صفاقس على وجه الخصوص، يعد أكبر تحد للوزارة خلال العشرية القادمة.وأقر كريّم خلال الجلسة، التّي خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، في ردّه على سؤال توجهت به النائبة عن حركة النهضة، مريم بن بلقاسم، حول معاناة ولاية صفاقس من مشكل الانقطاع المتواصل للمياه وغياب رؤية واضحة إزاء هذا الإشكال، بوجود إشكال حقيقي للمياه نتيجة لتقلص التساقطات نتيجة التغيّرات المناخية، إضافة للتغيّرات الكبيرة، التي طرأت خلال السنوات الأخيرة على عادات المواطنين في استعمال المياه.وشدد كريم في ذات السياق، على أن الأمر بات يستدعي وجوب التفكير في صياغة إستراتيجية متكاملة الأبعاد لمعالجة مشكل المياه في تونس، سيما، وان الأربع سنوات القادمة ستشهد تحديّات كبيرة في توفير مياه الشرب بعديد المناطق ومنها ولاية صفاقس.وأفاد، ردّا على تساؤل النائبة بخصوص تاريخ انجاز مشروع محطّة تحلية المياه بالجهة، أنّه سيتم بعث المشروع بداية من جانفي 2024، وسيساهم وفق تقديره في التقليص من مشكل نقص المياه بالجهة.وأضاف في هذا الصدد، انه وقع إدراج مشروع تحلية المياه على سبع مكوّنات للسماح للشركات التونسيّة للاسهام بالمشروع و"تمّ إلى غاية الساعة إسداء 6 مكوّنات منه".وذكر وزير الفلاحة بأنّ العجز الحاصل في المياه بولاية صفاقس قد بلغ سنة 2019 ، حوالي 14 بالمائة ووقع القيام بعديد المشاريع من طرف الشركة التونسيّة لتوزيع المياه منها حفر الآبار العميقة لتخفيف الضغط الحاصل في استعمال المياه. ومكنت الجهود من الحطّ من نسبة العجز إلى 12 بالمائة في 2020.وسيتم قبل حلول صائفة 2021، بحسب ما تقدّم به وزير الفلاحة بالنيابة، العمل على تأمين سير توزيع المياه بصفة شبه عادية، عبر الحث على إعادة تهيئة مشروعين لفائدة 6000 ساكن بتكلفة جملية قدّرت ب 8 مليون دينار، فضلا عن تحسين آداء خمس منظومات مائية مضطربة سيستفيد منها أكثر من 12 ألف ساكن والعمل على تحسين آدائها. كما سيتم إعادة تشغيل 6 منظومات مائية متوقفة بسبب المديونية المتخلّدة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومحاولة إيجاد حل لسداد هذه الديون على مراحل.ويجري التصدّي لكل ماهو ربط عشوائي وقد تمّ في الغرض إزالة 50 توصلة عشوائية بالولاية، داعيا المجامع المائية إلى التنسيق مع الوزارة لمحاربة الظاهرة.وكانت النائبة مريم بن بلقاسم قد شدّدت خلال مداخلتها على ضرورة التدخل بشكل مستعجل لمعالجة مشكل المياه بولاية صفاقس "لان الوضع أصبح لا يحتمل التأجيل نظرا لتأزمه، باعتباره حقا دستوريا ومقوما من مقومات الحياة الكريمة ومن ابسط الحقوق".ولفتت النائبة إلى أن الماء أصبح غائبأ عن الاستعمال اليومي للعائلات وعن المدارس والمعاهد، فضلا عن كونه غائبا عن الفلاحة ما تسبب في تضرر القطاع في ظل تواتر فترات الانقطاع، التّي يمكن أن تستغرق أسابيع، رغم تعدد الموارد المائية بالجهة، التّي توفّر حوالي 191 ألف متر مكعب، إلاّ أن الاستهلاك اليومي قد وصل إلى 218 ألف متر مكعب ليبلغ العجز مستوى 27 ألف متر مكعب يوميا.واعتبرت أن دخول مشروع تحلية المياه بصفاقس خلال جانفي 2024 تاريخا بعيد المدى مقارنة بالصعوبات، التي يعاني منها أهالي الجهة في التزود بالمياه.