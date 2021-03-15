قبلي: فشل الجلسة الصلحية بين شركة "مازرين" البترولية والطرف النقابي والتمسك بتنفيذ إضراب عام حضوري بمعتمدية الفوار الاربعاء القادم

وات -

أعلن الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي المكلف بالوظيفة العمومية، عبد الجليل بوعزة، عن فشل الجلسة الصلحية، التي عقدت اليوم الاثنين بمقر ولاية قبلي، بين الممثل القانوني لشركة "مازرين" البترولية والطرف الاجتماعي للتفاوض حول برقية الاضراب العام الحضوري الذي سينفذ بمعتمدية الفوار يوم الاربعاء 17 مارس الجاري.وأوضح، في تصريح لـ"وات"، أن أن البرقية المشار إليها صادرة عن المكتب التنفيذي للاتحاد في الثاني من هذا الشهر على خلفية الطرد التعسفي لـ8 عمال بشركة مازرين وعدم تفعيل القانون عدد 35 لسنة 2017 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات البترولية المنتصبة بالجهة.واكد أن الممثل القانوني لشركة "مازرين" تمسك بعدم عودة احد العملة المطرودين رغم اصرار الاتحاد الجهوي للشغل على عودة كافة العملة المطرودين لمواقع عملهم وتعهدهم بعدم تنفيذ تحركات اجتماعية وتنقية المناخ الاجتماعي بمواقع الانتاج، وهو ما ادى الى تمسك المنظمة الشغيلة بقرار الاضراب الذي سينفذ يوم الاربعاء القادم وتحميل الشركة المسؤولية كافة التداعيات التي ستنجر عن موقفها الذي قد يدفع الى تنفيذ اضراب عام جهوي بولاية قبلي.