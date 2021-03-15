فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية يترشح رسميا لجوائز الأوسكار عن قسم أحسن فيلم عالمي

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أعلن المركز الوطني للسينما والصورة على صفحته الرسمية، ترشح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية رسميا لجوائز الاوسكار عن قسم أحسن فيلم عالمي (القائمة القصيرة والنهائية).وقد كشفت بدورها أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار الـ93، والتي سيتم الإعلان عن جوائزها في 25 أفريل المقبل.وترشح الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، لجائزة أفضل فيلم عالمي إلى جانب أربعة أفلام أخرى، هي: "Another Round"، و"Better Days"، و"Collective"، و"Quo Vida, Aida?"."الرجل الذي باع ظهره" هو فيلم من بطولة الممثل السوري يحيى مهايني والممثلة الفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو مع مشاركة متميزة للنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وقد تألق خلال عام 2020 خلال مشاركته في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.ويطرح هذا العمل السينمائي قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان، على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.