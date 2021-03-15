البنك الوطني الفلاحي يمتلك حاليا أعلى مستوى اموال ذاتية من بين البنوك بما يقارب 1523 مليون دينار (رئيس مجلس ادارة البنك

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اكد رئيس مجلس ادارة البنك الوطني الفلاحي، محمد صالح الشابي،الاثنين، ان البنك الوطني الفلاحي يمتلك اليوم اعلى مستوى اموال ذاتية من بين البنوك الاخرى بمبلغ قارب 1523 مليون دينار.وبين الشابي ، خلال جلسة تعقدها، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، ان الاموال الذاتية للبنك كانت تقدر بنحو 636 مليون دينار سنة 2013 .واضاف الشابي ، ان ارتفاع مستوى الاموال الذاتية للبنك الوطني الفلاحي يعود الى عدم توزيع الأرباح منذ 5 سنوات وتحقيق نتائج صافية في حدود 675 مليون دينار .وأوضح ان البنك تمكن من ترفيع راس ماله بنجاح من 160 مليون دينار الى 320 مليون دينار مما دعم مستوى الاموال الذاتية خلال السنوات الاخيرة.ولفت المسؤول الى تراجع الديون المصنفة من 23 بالمائة سنة 2015 الى 15 بالمائة سنة 2019 علما وان البنك العمومي يعد البنك العمومي الوحيد الذي لم يلجأ الى ضخ الأموال العمومية .وإعتبر ان البنك دعم اسسه المالية في الوقت مما سيساعده خلال السنوات المقبلة على مجابهة المخاطر بشكل مريح ومواصلة عقد برنامج من2021-2025 .وبين الشابي ان البنك حقق هذه النتائج، رغم تقليص عدد أعوانه وإطاراته بنحو 500 شخص منذ سنة 2013 ، ليصل الى 2223 موظف في الوقت الحالي.