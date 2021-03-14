   Om Kalthoum - *الأطلال  

الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بهزيمة ثالثة

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 20:21 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - انقاد المنتخب التونسي لكرة اليد للهزيمة الثالثة على التوالي في ختام مقابلاته ضمن الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو بخسارته امام نظيره الكرواتي 27-30 (الشوط الاول 14-13 لفائدة كرواتيا) اليوم الاحد بمدينة مونبيليي الفرنسية.
وكان المنتخب التونسي انهزم في المباراة الاولى امام البرتغال 27-34 وامام فرنسا في المباراة الثانية 29-40.
وكان المنتخب الكرواتي انهزم في مباراته الاولى امام فرنسا 26-30 قبل الفوز في الجولة الثانية على البرتغال 25-24.
وتختتم الدورة مساء اليوم بلقاء البرتغال وفرنسا.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى اولمبياد طوكيو.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222375



En continu

Toutes les news
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:32 05:06
14°
 18° % 54 :الرطــوبة
تونــس
5.14 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-816°-1015°-1115°-914°-8
  • Avoirs en devises
    22053,1

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29589 DT        1$ =2,76015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1262,5 MDT