الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بهزيمة ثالثة

وات -

انقاد المنتخب التونسي لكرة اليد للهزيمة الثالثة على التوالي في ختام مقابلاته ضمن الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو بخسارته امام نظيره الكرواتي 27-30 (الشوط الاول 14-13 لفائدة كرواتيا) اليوم الاحد بمدينة مونبيليي الفرنسية.وكان المنتخب التونسي انهزم في المباراة الاولى امام البرتغال 27-34 وامام فرنسا في المباراة الثانية 29-40.وكان المنتخب الكرواتي انهزم في مباراته الاولى امام فرنسا 26-30 قبل الفوز في الجولة الثانية على البرتغال 25-24.وتختتم الدورة مساء اليوم بلقاء البرتغال وفرنسا.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى اولمبياد طوكيو.