دورة دبي - مالك الجزيري الى الدور الثاني

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تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالميا الى الدور الثاني من دورة دبي بعد انسحاب منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 66 عالميا اليوم الاحد في الشوط الاول من مباراة الدور الاول والنتيجة 3-3.وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الصربي دوزان لجوفيش المصنف 27 عالميا.