دورة دبي - مالك الجزيري الى الدور الثاني

وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالميا الى الدور الثاني من دورة دبي بعد انسحاب منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 66 عالميا اليوم الاحد في الشوط الاول من مباراة الدور الاول والنتيجة 3-3.
وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الصربي دوزان لجوفيش المصنف 27 عالميا.
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وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الصربي دوزان لجوفيش المصنف 27 عالميا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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