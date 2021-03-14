نور الدين الطبوبي: الإتحاد لديه مخطط بديل للضغط إيجابيا من اجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية

وات -

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاحد بجزيرة قرقنة، أنّ للاتحاد مخططا بديلا للضغط إيجابيا من اجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية"وأفاد الطبوبي في تصريح إعلامي، خلال إشرافه بجزيرة قرقنة على إحياء الذكرى 22 لوفاة النقابي الوطني، الحبيب عاشور، انه "سوف يتم الإفصاح عن هذا المخطط البديل، بعد الرجوع إلى مؤسسات الاتحاد، وذلك بعد عدم التعامل بجدّية وإيجابية من قبل رئاسة الجمهورية مع مبادرة الاتحاد التّي تقدم بها مؤخرا".واوضح أنّ الاتحاد "لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تنحو نحوه البلاد بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها".وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة، بشأن المفاوضات الاجتماعية، أنّه ستتم العودة، قريبا، الى المفاوضات في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية.واشار إلى أنّ قياديي المنظمة الشغيلة، ماضون على درب زعمائها ومؤسسيسها، لتفعيل مبادئ الزعيم فرحات حشاد وسيظل الاتحاد قوة اقتراح بوطنيته وثقافته الديمقراطية واحترامه لمؤسسات الدولة.وافتتح اثر الاجتماع، الذي انتظم أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة بحضور عدد من النقابيين والنقابات، معرض وثائقي ليتم بعدها التحول إلى مقبرة العباسية لتلاوة الفاتحة على روح القيادي النقابي والوطني الحبيب عاشور ( 25 فيفري 1913 - 14 مارس 1999).كما أشرف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد المرافق له خلال عودته إلى ولاية صفاقس على تدشين شارع المرحوم النقابي، بوعلي المباركي المحاذي للمعهد الثانوي الهادي شاكر أين زاول دراسته الثانوية.