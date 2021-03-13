أعلن مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ، أصدره مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد 14 مارس الجاري، هو مفتتح شهر شعبان 1442 هجري.
مفتي الجمهورية: الأحد 14 مارس مفتتح شهر شعبان 1442 هجري
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