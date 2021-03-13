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مفتي الجمهورية: الأحد 14 مارس مفتتح شهر شعبان 1442 هجري

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 19:30 قراءة: 0 د, 7 ث
أعلن مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ، أصدره مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد 14 مارس الجاري، هو مفتتح شهر شعبان 1442 هجري.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222322

Afarit  ()  |Samedi 13 Mars 2021 à 19h 38m |           
أخيرا خرج من سباته الشتوي



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