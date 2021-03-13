كرة السلة: تأهل شبيبة القيروان الى مرحلة التتويج

وات - تأهلت شبيبة القيروان الى مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اثر فوزها في المقابلة الفاصلة على شبيبة المنازه بنتيجة 70 - 55، في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان.
وكانت شبيبة القيروان فازت في لقاء الذهاب على شبيبة المنازه بنتيجة 70 - 58 ، فيما كسبت شبيبة المنازه لقاء الاياب بنتيجة 85 - 75.
والتحقت شبيبة القيروان بكل من الإتحاد المنستيري والزهراء الرياضية والدالية الرياضية بقرمبالية والملعب النابلي في مرحلة التتويج.
ويلعب حاليا النادي الافريقي والنجم الرادسي في لقاء فاصل من اجل التاهل الى مرحلة التتويج.
ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيدخل مرحلة التتويج بنقطة الحوافز.
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وكانت شبيبة القيروان فازت في لقاء الذهاب على شبيبة المنازه بنتيجة 70 - 58 ، فيما كسبت شبيبة المنازه لقاء الاياب بنتيجة 85 - 75.
والتحقت شبيبة القيروان بكل من الإتحاد المنستيري والزهراء الرياضية والدالية الرياضية بقرمبالية والملعب النابلي في مرحلة التتويج.
ويلعب حاليا النادي الافريقي والنجم الرادسي في لقاء فاصل من اجل التاهل الى مرحلة التتويج.
ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيدخل مرحلة التتويج بنقطة الحوافز.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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