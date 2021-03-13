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بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : مرحلة تفادي النزول- نتائج الجولة الرابعة

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 19:20 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - فيما يلي نتائج الجولة الرابعة لمرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة أكابر:

فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1
جمعية الاتصالات بصفاقس - نادي تونس الجوية 3- 2


ترتيب مجموعة تفادي النزول :

الفريق النقاط لعب
جمعية الاتصالات بصفاقس 11 4
اتحاد قرطاج 5 4
فتح حمام الأغزاز 5 4
نادي تونس الجوية 3 4


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