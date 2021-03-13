بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : مرحلة تفادي النزول- نتائج الجولة الرابعة

وات - فيما يلي نتائج الجولة الرابعة لمرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة أكابر:
فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1
جمعية الاتصالات بصفاقس - نادي تونس الجوية 3- 2
ترتيب مجموعة تفادي النزول :
الفريق النقاط لعب
جمعية الاتصالات بصفاقس 11 4
اتحاد قرطاج 5 4
فتح حمام الأغزاز 5 4
نادي تونس الجوية 3 4
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فتح حمام الأغزاز - اتحاد قرطاج 3 - 1
جمعية الاتصالات بصفاقس - نادي تونس الجوية 3- 2
ترتيب مجموعة تفادي النزول :
الفريق النقاط لعب
جمعية الاتصالات بصفاقس 11 4
اتحاد قرطاج 5 4
فتح حمام الأغزاز 5 4
نادي تونس الجوية 3 4
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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