ملكية الاجانب في رسملة بورصة تونس بلغت 29ر25 بالمائة خلال فيفري 2021 ت

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ونس 13 مارس (وات) بلغت نسبة ملكية الاجانب في رسملة بورصة تونس، خلال شهر فيفري 2021، حوالي 686ر5 مليون دينار اي ما يمثل 29ر25 بالمائة من رسملة السوق، حسب النشرية الشهرية لبورصة تونسوقدرت قيمة شراءات الاجانب للاسهم المتداولة بالسوق، خلال نفس الفترة، بحوالي 5677 الف دينارمقابل مبيعات بقيمة 44792 الف دينار اي برصيد صافي سلبي بقيمة 39115 الف ديناروانهي المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" ، شهر فيفري 2021، عند النقطة 60ر6677 محققا تقدما بنسبة 03ر0 بالمائة بعد تراجعه بنسبة 30ر3 بالمائة خلال شهر جانفي الفارط