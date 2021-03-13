النجم الساحلي يفوز بالكلاسيكو ويعزز موقعه في المركز الثاني

وات - فاز النجم الساحلي بلقاء الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي 2-0 اليوم السبت بحمام سوسة لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم معززا بذلك موقعه في المركز الثاني.
وسجل ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51) هدفي تفوق النجم الساحلي في قمة مقابلات الجولة.
ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر والذي مني اليوم بخسارته الثانية في البطولة بعد الاولى الذي مني بها في صفاقس امام النادي المحلي لحساب الجولة الثامنة.
وفي باردو تغلب الملعب التونسي على النادي الصفاقسي بهدف لصفر سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 51.
وصعد ابناء المدرب غازي الغرايري بفضل هذا الفوز الخامس في الموسم الى المركز السادس برصيد 23 نقطة فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 28 نقطة في المركز الثالث.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.
السبت 13 مارس 2021
في باردو
الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)
النادي الصفاقسي 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)
الترجي الرياضي 0
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت - س 14
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيري
الحكم: أسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
الحكم: وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش
الحكم: مجدي بالحاج علي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الحكم: نصر الله الجوادي
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - اتحاد ب نقردان
الحكم: عامر شوشان
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 9
5-مستقبل الرجيش 25 17 6 7 4 16 11
6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16
- مستقبل سليمان 23 17 6 5 6 21 24
8- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 16
9 الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13
- اتحاد تطاوين 19 16 4 7 5 12 16
11-نجم المتلوي 18 17 4 6 7 10 16
12- النادي البنزرتي 14 16 3 5 8 10 17
- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 25
14- شبيبة القيروان 3 17 0 3 14 9 38
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51) هدفي تفوق النجم الساحلي في قمة مقابلات الجولة.
ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر والذي مني اليوم بخسارته الثانية في البطولة بعد الاولى الذي مني بها في صفاقس امام النادي المحلي لحساب الجولة الثامنة.
وفي باردو تغلب الملعب التونسي على النادي الصفاقسي بهدف لصفر سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 51.
وصعد ابناء المدرب غازي الغرايري بفضل هذا الفوز الخامس في الموسم الى المركز السادس برصيد 23 نقطة فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 28 نقطة في المركز الثالث.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.
السبت 13 مارس 2021
في باردو
الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)
النادي الصفاقسي 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)
الترجي الرياضي 0
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت - س 14
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيري
الحكم: أسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
الحكم: وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش
الحكم: مجدي بالحاج علي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الحكم: نصر الله الجوادي
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - اتحاد ب نقردان
الحكم: عامر شوشان
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 9
5-مستقبل الرجيش 25 17 6 7 4 16 11
6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16
- مستقبل سليمان 23 17 6 5 6 21 24
8- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 16
9 الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13
- اتحاد تطاوين 19 16 4 7 5 12 16
11-نجم المتلوي 18 17 4 6 7 10 16
12- النادي البنزرتي 14 16 3 5 8 10 17
- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 25
14- شبيبة القيروان 3 17 0 3 14 9 38
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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