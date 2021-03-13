النجم الساحلي يفوز بالكلاسيكو ويعزز موقعه في المركز الثاني

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فاز النجم الساحلي بلقاء الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي 2-0 اليوم السبت بحمام سوسة لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم معززا بذلك موقعه في المركز الثاني.وسجل ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51) هدفي تفوق النجم الساحلي في قمة مقابلات الجولة.ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر والذي مني اليوم بخسارته الثانية في البطولة بعد الاولى الذي مني بها في صفاقس امام النادي المحلي لحساب الجولة الثامنة.وفي باردو تغلب الملعب التونسي على النادي الصفاقسي بهدف لصفر سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 51.وصعد ابناء المدرب غازي الغرايري بفضل هذا الفوز الخامس في الموسم الى المركز السادس برصيد 23 نقطة فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 28 نقطة في المركز الثالث.وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.في باردوالملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)النادي الصفاقسي 0في حمام سوسةالنجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)الترجي الرياضي 0في بنزرت - س 14النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيريالحكم: أسامة بن اسحاقفي باجة - س 14الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوينالحكم: وسيم بن صالحفي القيروان - س 14شبيبة القيروان - مستقبل الرجيشالحكم: مجدي بالحاج عليفي المتلوي - س 14نجم المتلوي - مستقبل سليمانالحكم: نصر الله الجواديفي رادس - س 16 و15النادي الافريقي - اتحاد ب نقردانالحكم: عامر شوشان1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 92- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 123-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 95-مستقبل الرجيش 25 17 6 7 4 16 116- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16- مستقبل سليمان 23 17 6 5 6 21 248- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 169 الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13- اتحاد تطاوين 19 16 4 7 5 12 1611-نجم المتلوي 18 17 4 6 7 10 1612- النادي البنزرتي 14 16 3 5 8 10 17- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 2514- شبيبة القيروان 3 17 0 3 14 9 38