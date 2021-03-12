‎بن عروس: مشروع ايطالي تونسي لتكوين 480 شابا وشابة

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تم اليوم الجمعة خلال لقاء انتظم بمركز التكوين الفلاحي العصري بشبدة بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، إعطاء اشارة انطلاق تنفيذ مشروع "سالمة" لدعم الفلاحة المحلية والمشاريع وتمكين النساء والشباب في تونس.ويهدف هذا المشروع الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية الى تكوين 480 شابا وشابة في مجال الفلاحة البيئية وتحويل المنتجات الغذائية الى جانب تكوينهم في مجال حفظ الصحة والسلامة والتسويق وفق ما ورد في ورقة عمل اعدت في الغرض.وقد اكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية راضية الجربي خلال اللقاء انه سيتم في إطار هذا المشروع تعزيز مجالات التكوين بمركز التدريب الزراعي بشبدة التابع للاتحاد وذلك بتحويله الى قطب امتياز في مجال الفلاحة البيئية من خلال اعمال إعادة التأهيل وتوريد المعدات واعادة تنشيط الزراعة والانتاج في تربية الحيوانات.واشارت في سياق متصل الى انه سيتم تحديد روزنامة جديدة لحلقات تكوين يستفيد منها شباب ونساء شبدة خاصة وابناء المنطقة عموما بما يمكن من خلق فرص تدريب وبعث مشاريع تجارية في مجالات الزراعة الايكولوجية والامن الغذائي.المشروع التونسي الايطالي الذي ينفذ ببادرة من الاتحاد وبالشراكة مع منظمات ايطالية وعدد من البلديات ومكونات المجتمع المدني التونسي والمدارس والمؤسسات بالمنطقة يرمي ايضا الى تمكين 10 مؤسسات جديدة من تنويع المنتوج والانتاج الضامن للشروط الصحية الى جانب توفير التمويلات والإحاطة الفنية بهذه المؤسسات.وستسمح مشاركة مختلف الاطراف المعنية بالمشروع الى انشاء هيكل إقليمي لدعم الإنتاج الزراعي المستدام والغذائي الصحي وحماية الموارد الطبيعية.