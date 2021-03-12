الكرة الطائرة - تونس تحتضن البطولة الافريقية للاندية البطلة للسيدات في ماي المقبل

وات -

قررت الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة منح تونس تنظيم بطولة افريقيا للاندية البطلة للسيدات المؤهلة لبطولة العالم للأندية وفق ما افاد "وات" فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة.واوضح فراس الفالح ان الكرة الطائرة التونسية ستكون ممثلة على الارجح خلال هذه البطولة الافريقية بحامل لقب البطولة النادي الصفاقسي ووصيفه النادي النسائي بقرطاج مشيرا في نفس الوقت الى ان الجامعة التونسية بوصفها الجهة المنظمة قد تتمكن من تشريك فريق ثالث من اختيارها.وتعود اخر نسخة احتضنتها تونس في هذه المسابقة الى عام 2017 عندما اقيمت بمدينة المنستير واقترنت بتتويج النادي النسائي بقرطاج.ومن جهة اخرى، اعلن رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة ان الاتحاد العربي للعبة قرر بدوره اقامة البطولة العربية لمنتخبات الاكابر لسنة 2022 في تونس.