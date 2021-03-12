   Om Kalthoum - دليلي احتار  

محاكمة مواطن نقل ارهابيا على متن سيارته

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 11:21 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - مثل اليوم الجمعة 12 مارس 2021 في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف في العقد الرابع من العمر وذلك لمحاكمته على خلفية نقله لعنصر ارهابي على متن سيارته من ولاية القصرين .

وقد حضر محاميه وبين أن موكله لم يكن يعلم بأن ذلك الشخص عنصر ارهابي وقد نقله عن حسن نية .


هذا وكشفت النيابة العمومية أن متهم آخر على علاقة بالقضية لم يتم جلبه من السجن فطلبت التأخير لجلبه، فاستجابت المحكمة للطلب واخرت المحاكمة لجلسة ماي المقبل .

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