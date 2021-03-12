تصفيات الافروباسيكيت 2021 - مكرم بن رمضان ضمن العشر الافضل في التاهيليات

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كشف الاتحاد الافريقي لكرة السلة ( فيبا افريقيا) عن اللاعبين العشر الذين تميزوا اكثر من غيرهم في الدورات التاهيلية الاخيرة لتصفيات الافروباسيكيت التي جرت بين 17 و 21 فيفري الماضي في مدينة المنستير وفي ياوندي (الكاميرون) ومن بينهم الدولي التونسي مكرم بن رمضان لاعب الاتحاد المنستيري.وبين الاتحاد انه لم يتم الاعتمد في الاختيار على العشرة الافضل على الإحصائيات فقط بل وقبل كل شيء على تأثير اللاعبين على أداء فرقهم في التصفيات المؤهلة للافروباسيكت التي ستقام في الفترة من 24 أوت إلى 5 سبتمبر في كيغالي (رواندا).ووصفت "فيبا افريقيا" في تقريرها اللاعب مكرم بن رمضان ( 31 سنة ) بانه لاعب يجمع بين النجاعة والصلابة. وقالت انه قدم افضل اداء له في مباراة تونس وافريقيا الوسطى وقدم الاضافة لفريقه عندما احتاج اليه .واضافت انه ساهم في تعديل الامور عندما تقدم منتخب افريقيا الوسطى بعشر نقاط في المباراة ليفوز المنتخب التونسي بالمباراة 63-58 .وضمت قائمة العشرة الافضل في الدورة التاهيلة الثانية للافروباسيكت فضلا عن مكرم بن رمضان كل من تايلور انغوايييه ( كينيا) وكارلوس موراييس ( انغولا) والان ديكوسي ( افريقيا الوسطى) ودون تومسون ( كوتديفوار) وجوردن ساخو( كونغو) وهيثم خليفة (مصر) وساديو دوكوري ( مالي) وايكي اورغيو( نيجيريا) ونوني اوموت ( جنوب السودان)