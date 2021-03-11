المشيشي يؤكد تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم ضد كوفيد 19 السبت القادم

وات -



بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، صباح اليوم الخميس، تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم ضد كوفيد 19 بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية، قائلا إن "تضافر الجهود هو الذي أوصلنا الى هذه المرحلة ودون العمل بعقلية المجموعة لا يمكن أن نحقق أهدافنا ويبقى هاجسنا مصلحة المواطن التونسي".واعتبر مشيشي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية، أن الوصول إلى مرحلة التلاقيح، التي ستنطلق يوم السبت 13 مارس، هو نتاج مجهود جماعي ساهمت فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الصحية والخاصة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.وتابع بالقول "هذه هي تونس التي نحبها في نهاية الأمر والتي نشتغل من أجلها.. نشتغل من أجل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه بعيدا عن المناكفات السياسية التي عطّلت البلاد".وأشار رئيس الحكومة أن اهتمامات المواطن اليوم هي التلاقيح، واصلاح البنية التحتية، ومشروع قانون المالية التكميلي، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.وتوجّه بالشكر للإطارات الصحية لما بذلوه من مجهودات كبيرة منذ بداية الجائحة إلى غاية اعداد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وتجهيز المراكز لتأمين عمليّة الانطلاق في التلاقيح والتي ستمتدّ دون انقطاع.وتجدر الاشارة إلى ان أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس تنطلق يوم السبت 13 مارس الجاري، بعد تسلم تونس أول دفعة لقاح تتكوّن من 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وقادمة من روسيا.وسينتفع بهذه الدفعة 15 ألف شخص من مهنيي قطاع الصحة العاملين في الخط الأول في منظومة كوفيد 19 وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على أن تقع عملية تذكير لهم بعد 3 أسابيع، وفق تصريح سابق لوزير الصحة فوزي مهدي.